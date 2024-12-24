Используют тактику "просачивания", – Чмут о том, почему сыпется фронт на Донетчине

Враг не прекращает штурмов на Востоке нашей страны и, к сожалению, имеет продвижение. В этом российским захватчикам помогает тактика "просачивания".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута в интервью "Украинской правде".

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Почему россияне продвигаются на Востоке

Чмут объяснил, что россияне на Востоке используют тактику "просачивания" малыми группами. Это позволяет врагу метр за метром вытеснять украинских защитников. Кроме того, враг забрасывает позиции ВСУ управляемыми авиабомбами, что также влияет на продвижение оккупантов.

Что касается тактики "просачивания", то Чмут объяснил, что оккупанты бросают на штурм малую группу пехоты – от 3 до 5 человек. Они с собой берут минимум вещей: одна рация, вода, автомат, без защиты. Главная задача врага во время таких атак – дойти до посадки или населенного пункта и спрятаться в подвале. Силы обороны уничтожают врага, однако некоторым удается спастись.

Через некоторое время после нескольких таких штурмов враг накапливает несколько человек и начинает наступление с двух сторон – с тыла и по фронту.

Где-то мы отбиваем, где-то теряем позиции, но возвращаемся на них, а где-то вынуждены отступать. И так метр за метром, посадка за посадкой, село за селом россияне вытесняют нас,

– объяснил Чмут.

Руководитель фонда "Вернись живым" добавил, что с такой тактикой "просачивания" враг действительно имеет продвижение в Донецкой области. По словам Чмута, по состоянию на 19 декабря силы врага расположены на расстоянии около 20 километров от Днепропетровской области.