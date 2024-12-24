Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута в інтерв'ю "Українській правді".

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Чому росіяни просуваються на Сході

Чмут пояснив, що росіяни на Сході використовують тактику "просочування" малими групами. Це дозволяє ворогу метр за метром витісняти українських захисників. Крім того, ворог закидує позиції ЗСУ керованими авіабомбами, що також впливає на просування окупантів.

Що стосується тактики "просочування", то Чмут пояснив, що окупанти кидають на штурм малу групу піхоти – від 3 до 5 осіб. Вони з собою беруть мінімум речей: одна рація, вода, автомат, без захисту. Головне завдання ворога під час таких атак – дійти до посадки чи населеного пункту і заховатися у підвалі. Сили оборони знищують ворога, проте деяким вдається врятуватися.

Через деякий час після кількох таких штурмів ворог накопичує кілька осіб і починає наступ з двох боків – з тилу і по фронту.

Десь ми відбиваємо, десь втрачаємо позиції, але повертаємося на них, а десь вимушені відступати. І так метр за метром, посадка за посадкою, село за селом росіяни витісняють нас,

– пояснив Чмут.

Керівник фонду "Повернись живим" додав, що з такою тактикою "просочування" ворог дійсно має просування на Донеччині. За словами Чмута, станом на 19 грудня сили ворога розташовані на відстані близько 20 кілометрів від Дніпропетровської області.