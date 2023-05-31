Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, если в начале полномасштабного вторжения она еще была единой и управляемой, то сейчас в медийной сфере России полный бардак.

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Примечательно, что после атаки дронами столицы России чиновники делали противоречивые заявления, опровергая слова друг друга.

"Хотя на самом деле это неплохо для украинцев. Такая неопределенность деморализует российское общество. Они просто не знают, как реагировать на происходящее", - отметил политолог.

Украину никогда не догоним

И в этой ситуации, когда раздаются противоречивые мнения, россияне начинают искать альтернативные источники информации.

Интересно, что после рейда в Брянской области людей с российскими паспортами, выступавших против режима Владимира Путина, кратно выросло количество просмотров украинских YouTube-каналов и телеканалов. Потому что россияне начали активно пересматривать их. И искать там информацию, потому что они ее не получали из российских СМИ,

– подчеркнул Рейтерович.

Потому даже в этом аспекте Украина осталась в полном выигрыше. Поскольку на информационном фронте для России все проиграно. И россияне откровенно об этом пишут в своих пабликах.

Игорь Рейтерович о полном провале информационной политики Кремля: смотрите видео

Россияне отмечают, что у них полностью провалена информационная политика. Мол, Украину мы в этом плане уже никогда не догоним. И нет смысла сравнивать украинских и российских журналистов, потому что украинские работают лучше.

Отсутствие координации в информационной политике, которая раньше мало-мальски была в России, окончательно добила история с атакой дронов на Москву. Ведь спикеры по этому поводу говорили, все что хотели и каждый свое,

– отметил политолог.

И стало ясно, что координация отсутствует на самой верхушке власти – в Кремле. Там не знают, как реагировать, какие спускать нарративы СМИ и блоггерам. Соответственно, в таком случае каждый из должностных лиц начинает нести то, что считает нужным.

Обратите внимание! Украина не причастна к атаке дронами на столицу России. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он добавил, что Украину мало интересуют события, происходящие во враждебном государстве.

Реакция россиян на атаку дронов на Москву