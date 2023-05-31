Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, якщо на початку повномасштабного вторгнення вона ще була єдиною та керованою, то зараз в медійній сфері Росії повний бардак.

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Показово, що після атаки дронами столиці Росії посадовці робили суперечливі заяви, спростовуючи слова одне одного.

"Хоча насправді це непогано для українців. Адже така невизначеність деморалізує російське суспільство. Вони просто не знають, як реагувати на те, що відбувається", – зауважив політолог.

Україну ніколи не наздоженемо

І в цій ситуації, коли лунають суперечливі думки, росіяни починають шукати альтернативні джерела інформації.

Цікаво, що після рейду до Брянської області людей з російськими паспортами, що виступали проти режиму Владіміра Путіна, кратно зросла кількість переглядів українських YouTube-каналів та телеканалів. Тому що росіяни почали активно їх переглядати. І шукати там інформацію, тому що вони її не отримували з російських ЗМІ,

– підкреслив Рейтерович.

Тому навіть в цьому аспекті Україна залишилась в повному виграші. Оскільки на інформаційному фронті для Росії все програно. І росіяни відверто про це пишуть в своїх пабліках.

Ігор Рейтерович про повний провал інформаційної політики Кремля: дивіться відео

Росіяни зазначають, що у них повністю провалена інформаційна політика. Мовляв, Україну ми в цьому плані вже ніколи не наздоженемо. І немає сенсу порівнювати українських та російських журналістів, тому що українські працюють краще.

Відсутність координації в інформаційній політиці, яка раніше хоч трохи була в Росії, остаточно добила історія з атакою дронів на Москву. Адже спікери з цього приводу говорили, все що хотіли і кожний своє,

– зазначив політолог.

І стало зрозуміло, що координація відсутня в самій верхівці влади – в Кремлі. Саме там не знають, як реагувати, які спускати наративи ЗМІ та блогерам. Відповідно, у такому разі кожний з посадовців починає нести те, що вважає за потрібне.

Зверніть увагу! Україна не причетна до атаки дронами на столицю Росії. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він додав, що Україну мало цікавлять події, які відбувається у ворожій державі.

Реакція росіян на атаку дронів на Москву