Из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь: Россия прокладывает автомобильную трассу
Россия прокладывает автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону во временный оккупированный Мариуполь. Ее показали на спутниковых снимках.
Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода". Там сравнили спутниковые снимки за октябрь 2022 и 2023 годов.
Смотрите также В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов
Новая дорога
Новая автомобильная трасса пройдет вдали от населённых пунктов. Вероятно, это из-за сложностей, которые могут возникнуть в связи с расширением существующей.
Скриншот спутникового снимка сервиса Planet.com
На скриншоте красной линией отмечена новая дорога. Синей – уже существующая.
Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что россияне столкнулись с логистическими проблемами из-за Крымского моста и начали строить прямое железнодорожное сообщение. Его вероятный маршрут может быть следующим: Мариуполь – Волноваха – Розовка в Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха получит сообщение с Донецком на севере.
Более того, по словам Петра Андрющенко, железнодорожная ветка в Мариуполе начинается не с железнодорожного вокзала, а с порта. Если россиянам удастся отстроить "логистический узел порт – железная дорога – Россия", это может быть вызовом.
Проблемы россиян в Крыму: последние новости
- Российские оккупанты перебрасывают системы ПВО и ПРО со своей территории на временно оккупированный полуостров. Причем они перевозят все эти системы из дальних регионов.
- В течение последних нескольких недель российскому Черноморскому флоту было очень неспокойно. В результате атак уничтожены или существенно повреждены несколько вражеских кораблей, ликвидированы офицеры. Все это – элементы внутреннего разрушения.
- В Джанкое 1 октября местные жители сообщили о мощном взрыве. Сначала оккупанты никак не отреагировали, но потом заявили об "успешной работе Пе-Ве-О".