Из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь: Россия прокладывает автомобильную трассу

Россия прокладывает автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону во временный оккупированный Мариуполь. Ее показали на спутниковых снимках.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода". Там сравнили спутниковые снимки за октябрь 2022 и 2023 годов.

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Новая дорога

Новая автомобильная трасса пройдет вдали от населённых пунктов. Вероятно, это из-за сложностей, которые могут возникнуть в связи с расширением существующей.

Скриншот спутникового снимка сервиса Planet.com

На скриншоте красной линией отмечена новая дорога. Синей – уже существующая.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что россияне столкнулись с логистическими проблемами из-за Крымского моста и начали строить прямое железнодорожное сообщение. Его вероятный маршрут может быть следующим: Мариуполь – Волноваха – Розовка в Запорожье – Мелитополь и Бердянск – Крым. Кроме того, Волноваха получит сообщение с Донецком на севере.

Более того, по словам Петра Андрющенко, железнодорожная ветка в Мариуполе начинается не с железнодорожного вокзала, а с порта. Если россиянам удастся отстроить "логистический узел порт – железная дорога – Россия", это может быть вызовом.

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