Россия – против: пенсионеров не пустят через КПВВ вакцинироваться

13 октября 2021 , 20:13
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пресс-служба Украины в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе попросила Россию возобновить пропуск пенсионеров и людей с инвалидностью через контрольные пункты въезда – выезда. В частности для того, чтобы эти лица смогли получить пенсии и вакцинацию.

Говорится о тех людях, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. В то же время Россия отказалась это сделать.

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Украина призвала восстановить пропуск на заседании ТКГ. Об этом сообщил председатель международного комитета Рады Александр Мережко.

Люди не смогут получить пенсию и вакцинироваться

Говорится об открытии КПВВ "Станица Луганская". Это хотели сделать для того, чтобы люди получили пенсию и вакцинировались от коронавируса.

К сожалению, представители российских оккупационных администраций не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения,
отметил Мережко.

Напомним, что для пенсионеров из временно оккупированных регионов в конце сентября запустили отдаленную идентификацию. Это позволило им нефизически получить деньги.

Отметим! "Станица Луганская" оставалась единственным КПВВ, который работал полноценно. Но вскоре и здесь правила пропуска усилили.

Блокировка "Станицы Луганской"

  • Российские оккупанты решили ужесточить правила пропуска через КПВВ вблизи "Станицы Луганской".
  • Они заявили, что делают это якобы для того, чтобы защитить пенсионеров от коронавируса.
  • Ограничения, по заявлениям оккупантов, будут действовать как минимум до 10 ноября 2021 года.

Полный текст публикации в телеграме:

Наша делегация также призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ "Станица Луганская", и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ.

К сожалению, представители российских оккупационных администраций на ТОТ в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения.

Автор: Анастасія Мигидюк