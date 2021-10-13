Россия – против: пенсионеров не пустят через КПВВ вакцинироваться

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе попросила Россию возобновить пропуск пенсионеров и людей с инвалидностью через контрольные пункты въезда – выезда. В частности для того, чтобы эти лица смогли получить пенсии и вакцинацию.

Говорится о тех людях, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. В то же время Россия отказалась это сделать.

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Украина призвала восстановить пропуск на заседании ТКГ. Об этом сообщил председатель международного комитета Рады Александр Мережко.

Люди не смогут получить пенсию и вакцинироваться

Говорится об открытии КПВВ "Станица Луганская". Это хотели сделать для того, чтобы люди получили пенсию и вакцинировались от коронавируса.

К сожалению, представители российских оккупационных администраций не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения,

– отметил Мережко.

Напомним, что для пенсионеров из временно оккупированных регионов в конце сентября запустили отдаленную идентификацию. Это позволило им нефизически получить деньги.

Блокировка "Станицы Луганской"

Российские оккупанты решили ужесточить правила пропуска через КПВВ вблизи "Станицы Луганской".

Они заявили, что делают это якобы для того, чтобы защитить пенсионеров от коронавируса.

Ограничения, по заявлениям оккупантов, будут действовать как минимум до 10 ноября 2021 года.

"Станица Луганская" оставалась единственным КПВВ , который работал полноценно. Но вскоре и здесь правила пропуска усилили.

Полный текст публикации в телеграме:

Наша делегация также призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ "Станица Луганская", и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ.

К сожалению, представители российских оккупационных администраций на ТОТ в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения.