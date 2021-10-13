Россия – против: пенсионеров не пустят через КПВВ вакцинироваться
Источник:пресс-служба Украины в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе попросила Россию возобновить пропуск пенсионеров и людей с инвалидностью через контрольные пункты въезда – выезда. В частности для того, чтобы эти лица смогли получить пенсии и вакцинацию.
Говорится о тех людях, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. В то же время Россия отказалась это сделать.
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Украина призвала восстановить пропуск на заседании ТКГ. Об этом сообщил председатель международного комитета Рады Александр Мережко.
Люди не смогут получить пенсию и вакцинироваться
Говорится об открытии КПВВ "Станица Луганская". Это хотели сделать для того, чтобы люди получили пенсию и вакцинировались от коронавируса.
К сожалению, представители российских оккупационных администраций не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения,
– отметил Мережко.
Напомним, что для пенсионеров из временно оккупированных регионов в конце сентября запустили отдаленную идентификацию. Это позволило им нефизически получить деньги.Отметим! "Станица Луганская" оставалась единственным КПВВ, который работал полноценно. Но вскоре и здесь правила пропуска усилили.
Блокировка "Станицы Луганской"
- Российские оккупанты решили ужесточить правила пропуска через КПВВ вблизи "Станицы Луганской".
- Они заявили, что делают это якобы для того, чтобы защитить пенсионеров от коронавируса.
- Ограничения, по заявлениям оккупантов, будут действовать как минимум до 10 ноября 2021 года.
Полный текст публикации в телеграме:
Наша делегация также призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ "Станица Луганская", и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ.
К сожалению, представители российских оккупационных администраций на ТОТ в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть любые меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения.