Россия атаковала Киев дронами: есть попадание в одном из районов
Утром Россия продолжила атаки реактивными дронами на Киев. Власти сообщили о попадании в один из районов столицы.
Около 06:27 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.
Какие последствия атаки на Киев?
Воздушные силы сообщали о движении реактивного БПЛА в направлении центра столицы. В городе слышали взрывы.
Позже мэр Виталий Кличко рассказал, что в Печерском районе БПЛА попал на территорию нежилого комплекса.
В КГВА написали, что обломки беспилотника упали на открытой территории.
По сообщению властей, экстренные службы направляются на место происшествия.
Напомним, в ночь на 1 октября оккупанты в очередной раз ударили по Киеву.
В Соломенском районе в результате вражеского обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.
В Оболонском районе возникло масштабное возгорание в складском здании. Пожар ликвидирован. Один пострадавший передан медикам.
Последствия ночной атаки на Киев / Фото ГСЧС
Напомним, Россия продолжает расширять дронопорт Цимбулова в Орловской области, откуда запускают беспилотники по Киеву.
За последние четыре недели там появились новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов.