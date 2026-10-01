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1 октября, 06:59
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Россия атаковала Киев дронами: есть попадание в одном из районов

Анастасия Колесникова

Утром Россия продолжила атаки реактивными дронами на Киев. Власти сообщили о попадании в один из районов столицы.

Около 06:27 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. 

Какие последствия атаки на Киев?

Воздушные силы сообщали о движении реактивного БПЛА в направлении центра столицы. В городе слышали взрывы. 

Позже мэр Виталий Кличко рассказал, что в Печерском районе БПЛА попал на территорию нежилого комплекса. 

В КГВА написали, что обломки беспилотника упали на открытой территории. 

По сообщению властей, экстренные службы направляются на место происшествия. 

Напомним, в ночь на 1 октября оккупанты в очередной раз ударили по Киеву. 

В Соломенском районе в результате вражеского обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного жилого дома. Также огнем были охвачены припаркованные автомобили. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. 

В Оболонском районе возникло масштабное возгорание в складском здании. Пожар ликвидирован. Один пострадавший передан медикам.

Последствия ночной атаки на Киев / Фото ГСЧС

 

Напомним, Россия продолжает расширять дронопорт Цимбулова в Орловской области, откуда запускают беспилотники по Киеву. 

За последние четыре недели там появились новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов.

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