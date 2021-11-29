Россия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
29 ноября 2021 , 19:24Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Российские военные заявили об успешном запуске гиперзвуковой ракеты "Циркон". Они хвалятся, что стрельбы были в Белом море, и ракету запустили на расстояние более 400 километров.
В Минобороны страны-агрессора говорят, что к стрельбам привлекали также надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. Предыдущие испытания там проводились две недели назад.
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Согласно сообщению, ракету запускали с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Стреляли якобы по морской мишени.
Заявления Путина о ракете "Циркон"
- Владимир Путин ранее заявлял, что в России завершают испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". В 2022 году она поступит на вооружение военно-морского флота государства-агрессора.
- По его словам, во время тестирования она поразила как наземные, так и морские цели подводного расположения и надводных кораблей.
- Путин также утверждал, что испытания "убедительно подтвердили уникальные характеристики" лазерных установок "Пересвит", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".
Скопление российских войск на границе с Украиной
- Пока Россия отчитывается о якобы успешных испытаниях новых ракет, агрессор свозит к границам Украины боевую технику. Американские и европейские официальные лица обеспокоены скоплением российских войск возле границ с Украиной. Западные СМИ пишут и о потенциальном вторжении России на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.
- Алексей Данилов касательно российских войск возле границ Украины заявлял, что Россия обостряет ситуацию, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.
- Владимир Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации психологическим давлением со стороны оккупантов, которое не действует. Он заверил, что украинская армия готова дать отпор любой внешней силе.