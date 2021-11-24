Россия провела очередные военные учения над Черным морем и подняла истребители

В акватории Черного моря Россия провела военные учения, к которым привлекли около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. В частности тренировочные полеты выполнили два истребителя.

Одновременно к отработкам привлекли патрульный корабль "Василий Быков" и малые противолодочные суда.

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Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты над акваторией Черного моря,

– пишут росСМИ.

Страна-агрессор отрабатывала действия при "нанесении удара по надводным целям". Кроме этого, учились "отражать нападение воздушного противника" на военно-морскую базу.

Кроме этого, российской военные "практиковались" в исполнении:

сложного пилотажа;

тактических приемов по перехвату;

атаки воздушных целей;

противодействия радиоэлектронным средствам.

Учения ВМС Украины возле Крыма

На полигоне в Херсонской области, вблизи оккупированного Крыма 17 ноября прошли батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации.

По легенде учений, передовое подразделение морских пехотинцев при поддержке армейской авиации дало отпор условному противнику, пытавшемуся прорваться. Украинские военные при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил врага вглубь обороны.

В Вооруженных силах Украины отметили, что воины успешно выполнили боевую задачу, умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.