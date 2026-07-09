"Это обойдется России дорого": почему удары по НПЗ наносят Кремлю больший ущерб, чем атаки на АЗС – Украине

Россия пытается нанести удар по украинской топливной инфраструктуре, совершая атаки на АЗС. В то же время Украина наносит удары по российским нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам, что может иметь гораздо более серьезные последствия для страны-агрессора.

"24 Канал" проанализировал ситуацию, связанную с атаками на территории России и ударами, которые оккупанты наносят по Украине, пытаясь спровоцировать топливный кризис уже у нас.

В этом нам помог военный эксперт Павел Нарожный. Он объяснил, почему в топливной войне Россия может оказаться более уязвимой, ведь ее система зависит от собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Украина же после уничтожения НПЗ еще в 2022 году перешла на импорт нефтепродуктов из Европы.

Читайте разбор текущего состояния "топливной войны" между Украиной и Россией в материале 24 Канала.

Почему Россия более уязвима в топливной войне

В Украине по состоянию на 2026 год фактически отсутствует звеньо переработки. Четыре крупных украинских НПЗ, а также более мелкие предприятия были уничтожены российскими ударами в начале полномасштабного вторжения. Поэтому Украине пришлось адаптироваться и искать варианты.

Теперь Украина получает необходимые нефтепродукты из Европы. Там перерабатывают нефть, после чего в Украину поступают бензин, дизель и другие виды топлива.

В России такой альтернативы нет, это вообще-то "государство-бензоконка", но теперь, после украинских ударов по НПЗ оккупантов, России нужно обеспечивать огромный внутренний рынок.

Обратите внимание! Россия после ударов по украинским АЗС развернула информационную кампанию о якобы нехватке топлива в Украине. Враг распространяет фейки о дефиците бензина. Однако в Центре противодействия дезинформации уверяют, что запасов достаточно даже в прифронтовых регионах, а цель таких заявлений – посеять панику среди населения.

Учитывая это, по мнению Павла Нарожного, перед россиянами стоят гораздо более серьезные проблемы.

И здесь все же уязвимость больше у России, потому что у нас есть возможность наносить удары как по АЗС, так и по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), что может остановить транспорт (на территории страны-агрессора – 24 Канал),

– сказал военный эксперт.

Кроме того, количество стран, обладающих избыточными мощностями по переработке нефти, ограничено. В частности, речь идет о Казахстане и Индии. Однако, если эти страны и будут сотрудничать с Россией, то только на своих условиях.

Для России это создает дополнительные трудности. Ведь сначала Москва продает нефть со значительной скидкой по сравнению с мировыми ценами, после чего будет вынуждена закупать готовые нефтепродукты уже с наценкой.

Важно! В Иркутской области России зафиксировали резкий скачок спроса на топливо, где объемы продаж на заправках компании "Роснефть" подскочили сразу вдвое. Эксперты связывают такой ажиотаж с распространением топливного кризиса вглубь страны на фоне регулярных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Интересно, что Индия, которая производит бензин из российской нефти, которую покупает со значительным дисконтом, сама экспортирует бензин по всему миру, поэтому Россия будет конкурировать за эти ресурсы с другими покупателями.

Россия будет одним из потребителей. Если кто-то другой предложит Индии более выгодную цену, то зачем им Россия с ее нефтью?

– отметил военный эксперт.

Украина выдерживает удар

Что же касается российских ударов по украинским АЗС, то такая вражеская тактика для нас неприятна и откровенно варварская, но она не способна полностью парализовать движение транспорта в стране.

"У нас разветвленная сеть – тысячи заправок. Поэтому если, условно говоря, в Киеве или в каком-то другом городе сжигают 10 заправок из имеющихся сотен, это никак не создаст проблем с поставками для потребителей", – сказал Нарожный.

Эксперт привел пример прифронтовых регионов, где даже после уничтожения стационарных АЗС транспорт продолжает работать благодаря мобильным решениям. То же самое будут делать АЗС, если россияне продолжат свои удары. Но они точно не останутся безнаказанными. Уже сейчас на операторов российских дронов, которые "терроризируют" украинские АЗС, ведется настоящее сафари.

Будем надеяться, что охота будет удачной.