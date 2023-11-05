Путин и его режим не хотят погибать: зачем Кремль повышает градус ядерных угроз

Россия усилила свои ядерные угрозы. Страна-агрессор проводит ядерные испытания и заявила о выходе из договора об их ограничениях. Все потому, что оккупанты не имеют побед на фронте.

При помощи ядерных угроз Кремль хочет заставить мир не поддерживать Украину и не оказывать военную помощь. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Читайте также В России прошли неудачные испытания ракет "Ярс" и "Булава" – носителей ядерного оружия, – ГУР

Слабый ядерный потенциал России

Николай Маломуж отметил, что Владимир Путин поднимает ядерную риторику, объясняя это тем, что якобы им "угрожает" НАТО. Россияне демонстрируют свое ядерное вооружение, проводят испытания. Однако на самом деле у России слабый ядерный потенциал.

Ядерные испытания России показали неудачные пуски, удары не в те точки, падения на территории России. Устаревший потенциал не может успешно работать. Дело в том, что ядерное оружие России формировалось во времена СССР.

Кроме того, сейчас на Россию наложены санкции, она не может получить качественные комплектующие для ядерного оружия. Страна-агрессор может обойти санкции только для того, чтобы получить китайские детали.

Поэтому идет замена китайскими деталями и собственное производство. Это показывает, что эффективности нет. Но они показывают угрозу, что испытания продолжаются, что они готовы применить 3 вида пусков ядерных ракет шахтного типа и соответственно на самолетах стратегического уровня, подлодках, ракетоносцах морского базирования. Но есть много проблем,

– объяснил генерал.

Однако Запад озвучил свою позицию Кремлю и персонально Владимиру Путину. Если Россия все же отважится разворачивать ядерный потенциал для нанесения ударов, то получит предупредительный удар.

"Поэтому ни сам Путин, ни его режим не хотят погибать. Но угрожать будут, чтобы показать реальность своих намерений. Они будут постоянно проводить испытания, заявлять о прекращении соглашений о не испытании, нераспространении", – считает Маломуж.

Маломуж о ядерной риторике Кремля: смотрите видео

Россия проводит ядерные испытания: главное