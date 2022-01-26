Россия проводит крупные военные учения в Черном море
26 января 2022 , 14:20Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Черноморский флот России начал 26 января крупные военные учения. В них участвуют несколько корабельных групп.
О военных учениях страны-агрессора издание сообщает со ссылкой на информацию Черноморского флота России. На учебу вышли "более 20 кораблей".
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Россия проводит в Черном море учения
Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей привлекли
- фрегаты,
- сторожевые корабли,
- малые ракетные корабли,
- ракетные катера,
- десантные корабли,
- малые противолодочные корабли,
- тральщики.
Штаб флота сообщает, что на маневры, которые будут проводить в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок".
Предварительная информация о военных тренировках России
- Ранее в Москве сообщали, что в январе – феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проведут серию военно-морских учений.
- В частности, в Минобороны страны-агрессора заявляли, что военные будут тренироваться "противодействовать угрозам России по морским и океанским направлениям".
- Российские военные учения состоятся в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
- Всего к участию в мероприятиях планировали привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
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