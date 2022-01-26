Россия проводит крупные военные учения в Черном море

Черноморский флот России начал 26 января крупные военные учения. В них участвуют несколько корабельных групп.

О военных учениях страны-агрессора издание сообщает со ссылкой на информацию Черноморского флота России. На учебу вышли "более 20 кораблей".

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Россия проводит в Черном море учения

Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей привлекли

фрегаты,

сторожевые корабли,

малые ракетные корабли,

ракетные катера,

десантные корабли,

малые противолодочные корабли,

тральщики.

Штаб флота сообщает, что на маневры, которые будут проводить в акватории Черного моря, вышли "корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок".

Предварительная информация о военных тренировках России

Ранее в Москве сообщали, что в январе – феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проведут серию военно-морских учений.

В частности, в Минобороны страны-агрессора заявляли, что военные будут тренироваться "противодействовать угрозам России по морским и океанским направлениям".

Российские военные учения состоятся в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планировали привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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