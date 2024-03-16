В ООН собрались из-за так называемых "выборов" на оккупированных территориях: какие заявления звучали

Совет безопасности ООН 15 марта собрался на заседание из-за того, что Россия проводит так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. Его инициировала украинская делегация.

Рассказываем, что сказала на заседании Совбеза ООН Украина, Соединенные Штаты. Также по квазивыборам высказались в Организации Объединенных Наций.

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Что сказали в ООН

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что так называемые "выборы" в другом государстве-члене ООН без ее согласия нарушают "принципы, суверенитет и территориальную целостность".

Чиновница вспомнила, что Генассамблея ООН приняла ряд резолюций, которые:

осуждают так называемые "референдумы" России в Крыму и в некоторых регионах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

определяют, что так называемые "референдумы" не имеют юридической силы и не являются основанием для любого изменения статуса этих регионов Украины.

В этом контексте попытки России провести президентские выборы с сегодняшнего дня, 15 марта, по 17 марта в оккупированных районах Украины, находящихся под контролем России, являются неприемлемыми,

– заявила Розмари Дикарло.

Она вспомнила, что ранее так называемые "выборы" и "референдумы" проводились под принуждением, хотя "оккупационное государство, в этом случае – Россия, обязана соблюдать законы Украины на оккупированных территориях".

Какова позиция США

Розмари Дикарло заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило, что с февраля 2022 года в Украине погибло 10 703 гражданских лиц, включая 594 детей; получили ранения 20 146 мирных людей, включая 1 316 детей. Однако она добавила, что количество жертв, вероятнее всего, значительно больше.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что жестокие обстрелы россиян и проведение так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях связаны. Она отметила, что 15 марта Россия атаковала Одессу ракетами, там погибли и ранились люди. Постоянная представительница США при ООН осудила эту атаку россиян.

"Это насилие является необоснованным и неразрывно связано с темой, которую мы здесь обсуждаем – фиктивными президентскими выборами на временно оккупированных территориях Украины" – подчеркнула представительница США.

Она заявила, что это неуважение всех принципов ООН и международного права.

Проведение выборов на территории чужой страны без ее желания – это полное нарушение принципа суверенитета и территориальной целостности. Все, кто отстаивает эти принципы, не должны молчать,

– сказала Линда Томас-Гринфилд.

Она добавила, что никакой легитимности Россия не получит, ведь на квазивыборах нет ни одной достойной организации, которая бы наблюдала за "выборами".

Постоянный представитель США при ООН заверила, что Штаты не признают каких-либо "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Украина рассказала в ООН о циничных действиях Кремля

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что российская делегация не должна присутствовать на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций. Он пояснил, что ни одна делегация не поддержала незаконные попытки россиян провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Кислица отметил, что Россия снова подрывает основы международного порядка – принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государства. Поскольку Россия нарушила нормы принципы международного права, это ставит под сомнение легитимность общих итогов ее так называемых "президентских выборов".

То, что сейчас в России называется "выборами", не соответствует общепризнанным демократическим принципам и стандартам. Это не имеет ничего общего со свободным и справедливым волеизъявлением народа. Это скорее самопровозглашение Путина в стерильных условиях отсутствия какой-либо конкуренции,

– заявил Кислица.

Он также добавил, что все потенциальные конкуренты российского диктатора убиты, арестованы или в лучшем случае – покинули страну. Что касается тех, кто все же будет участвовать, то они и сами не скрывают своей "технической роли".

Сергей Кислица также заявил, что:

полная изоляция от внешнего мира дает России возможность фальсифицировать любые показатели явки и результаты выборов, которые Путин пожелает;

так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях характеризуются запугиванием и принуждением местного населения ;

; оккупанты разработали множество средств для достижения этой цели: угроза жизни, незаконное задержание, отказ в доступе к медицинским и социальным услугам, запугивание депортацией и лишением имущества.

Доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, представлен в пятницу (15 марта – 24 Канал) в Женеве, содержит шокирующие доказательства военных преступлений и преступлений против человечности... Говорится о пытках и умышленных убийствах мирных жителей, изнасилования и сексуальное насилие, а также преступления против детей,

– пояснил Кислица.

Он процитировал доклад: "Российские власти, преимущественно группами, проводят обыски в домах, иногда по несколько раз. Они угрожают жертвам и членам их семей оружием и запугивают их, в частности – стреляли возле головы или ног...".

Сергей Кислица рассказал, что женщины подвергаются сексуальному насилию как наказанию за поддержку украинской власти.

"Просто имейте это в виду, когда посланник Путина рассказывает вам о так называемом "свободном народном волеизъявлении" на оккупированных территориях", – заметил Кислица.

Россия манипулирует Совбезом ООН

Заместитель постпреда Украины Кристина Гайовишин заявила на открытых дебатах по вопросам методов работы Совбеза ООН, что его методы и процедуры работы являются мишенью для манипуляций и злоупотреблений Кремля, что серьезно влияет на эффективность его работы. Ведь Россия:

часто угрожает заблокировать принятие ежемесячных программ заседаний Совета безопасности, если запланировано рассмотрение вопроса повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины";

засоряет повестку дня Совета безопасности вопросами, которые он не уполномочен решать: "Например, агрессор пригласил ряд заседаний, на которых члены Совета Безопасности должны были обсудить теологические различия между различными религиозными конфессиями в Украине".

"Восстановить эффективность Совбеза можно, только устранив первопричины нынешнего паралича Совета Безопасности, то есть устранив из него агрессора, который занимает место Советского Союза как постоянного члена", – объяснила заместитель Сергея Кислицы.