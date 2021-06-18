Россия проводит учения боевиков у украинских границ – разведка

18 июня 2021 , 15:11
Читати новину українською

Источник:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россия продолжает наращивать определенные боевые возможности на Донбассе. На полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения военных учений.

Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Активизация проведения мероприятий боевой подготовки боевиков началась с 14 июня.

К теме Только стабильное перемирие,  –  эксперт Сушко о том, когда ожидать конец войны на Донбассе

Россия проводит учения боевиков на Донбассе

Вражеская армия пытается повысить уровень подготовки, с использованием усовершенствованного оборудования. Учебно-материальную для тренировок свезли с территории России.

В частности, на Донбассе российские войска тренируют:

  • артиллеристов;
  • минометчиков;
  • гранатометчиков;
  • пулеметчиков;
  • разведчиков;
  • снайперов;
  • связистов;
  • саперов.

По информации украинской разведки, проведения сборов и учений контролируют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа России.

Обратите внимание! Один из боевиков 16 июня пытался перейти на сторону Вооруженных сил Украины, однако его российские наемники его просто убили.
Автор: Тетяна Сукач