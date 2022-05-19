Россия пугает Финляндию "сюпризом", который готовит в ответ на вступление в НАТО

19 мая 2022 , 00:16
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Источник:

РБК-Украина

Финляндии пригрозило Министерство иностранных дел России. Все из-за намерения страны вступить в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что они приготовили "сюрприз" для Финляндии из-за желания вступить в НАТО.

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Кроме того, Мария Захарова отметила, что их ответ будет военным, однако другие детали она не рассказала.

Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО,
– сообщила Мария Захарова.

"Исходя из всех этих параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", – добавила Захарова.

Что известно о вступлении Финляндии в НАТО: последние новости

  • Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Исторический момент для обеих стран состоялся 18 мая. Передача заявок в брюссельскую штаб-квартиру Альянса знаменует начало процесса вступления, которое может занять несколько месяцев.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция – ближайшие партнеры Альянса. В Североатлантическом союзе поприветствовали решение о вступлении стран в НАТО.
  • Помехой вступления может стать Турция, которая тоже имеет право голоса относительно приема новых членов. У Анкары много претензий как к обеим странам, так и к членам НАТО в целом.
  • Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна блокировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Однако эту позицию не разделяет премьер-министр этой страны Андрей Пленкович.
  • Россия начала активно угрожать Финляндии и Швеции военным вторжением. Однако ряд стран согласился помочь этим государствам в случае российской агрессии. Этими странами стали Норвегия, Дания и Исландия. Они обнародовали совместное заявление.
  • В России начали "бряцать оружием" и заявлять, что якобы просто так это решение Хельсинки и Стокгольму не пройдет. Угрожающими намеками на этот раз решил разбросаться заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По мнению Рябкова, "безопасность в Финляндии и Швеции точно не укрепится", якобы это "очевидно для России".

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Автор: Марія Лелека