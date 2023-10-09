Новое "поле боя": как Россия пытается использовать войну в Израиле против Украины

Кремль пытается использовать разные информационные операции для уменьшения поддержки Украины со стороны Запада. Для этого Россия пытается использовать войну в Израиле.

Разведка сообщила, что россияне передали боевикам ХАМАС западное оружие, захваченное на поле боя в Украине. Также Россия усиливает сотрудничество с Ираном. Подробнее об усилиях России нарушить мировую безопасность рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Россия пытается дискредитировать Украину посредством войны в Израиле

Россия активно пытается использовать все имеющиеся гибридные инструменты, чтобы снизить поддержку Украины со стороны Запада. Украинская разведка сообщила о том, что российские оккупанты передали террористам ХАМАС захваченное в ходе боевых действий в Украине западное оружие.

Это оружие ХАМАС использует против Израиля, а Россия готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.

В украинской разведке сообщают, что российская ГРУ передала боевикам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

По плану россиян следующим шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

Для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии изменника из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву. Очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров,

– говорится в сообщении ГУР МО.

Россия распространяет фейки об "украинском оружии" у террористов ХАМАС

Накануне Россия уже начала распространять фейки якобы об "украинском оружии" у террористов ХАМАС.

В сети появился коротенький видеоролик, на котором один из боевиков показывает якобы украинское оружие. Впрочем, в Минобороны Украины подчеркнули, что украинцы не могли бы передать оружие боевикам, ведь наши западные партнеры внимательно следят за вооружением и военной техникой, которые они нам поставляют для борьбы с российской агрессией.

Более того, лишь неделю назад спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заверил, что нет никаких доказательств утечки западного оружия за пределы Украины.

До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления предоставленного Украине оружия, – заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем,

– сказал Миллер.

Зеленский сравнил нападение ХАМАС с вторжением России

Следовательно, в ближайшее время Россия будет активно использовать тему войны в Израиле для попыток дискредитировать Украину, чтобы уменьшить поддержку со стороны Запада.

Сегодня вполне понятно, что Россия помогала боевикам ХАМАС подготовить нападение на Израиль. Выступая на Парламентской ассамблее НАТО, президент Зеленский призвал мир наконец-то объединиться для борьбы с террористическими организациями и государствами.

Он сравнил тактику ХАМАС при нападении на Израиль с той, которую использует Россия против Украины.

"Никто и никогда не сможет забыть то, что террористы сделали в Израиле. Тысячи ракет против мирных городов. Расстрелы людей прямо в машинах на дорогах. Мужчин и женщин, детей. Никого не жалели. Улицы, залитые кровью. Заложники. Террористы сами же дали миру кадры издевательств, гордясь ими.

И сами же израильтяне, израильские журналисты, которые были у нас, в Украине, которые были в Буче, говорят теперь, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия. Одинаковое зло.

Сейчас всем в мире, кто ценит жизнь и международное спокойствие, нужно быть максимально активными. Не время уходить с международной арены во внутренние склоки. Не пора изолироваться. Не время отмалчиваться или делать вид, будто террор где-то на одном континенте не влияет на глобальные дела", – сказал Зеленский.

Россия усиливает сотрудничество с Ираном и умножает зло дальше

Президент Зеленский указал на то, что Иран не может заявлять о том, что он якобы не причастен к тому, что происходит и в Израиле, и в Украине, ведь именно Тегеран предоставляет оружие и террористам ХАМАС или Хезболлы и так же террористам из России.

Британская разведка добавляет, что международная изоляция заставила Россию переориентировать свои внешнеполитические усилия на ранее менее желаемые партнерства, в том числе с Ираном, для получения дипломатической, экономической и военной поддержки.

Теперь военная помощь Ирана России в войне против Украины предусматривает не только сотни ударных беспилотников и артиллерийских боеприпасов, но также соглашение, включающее сбор и производство этих БПЛА по лицензии в России.

Кроме того, российско-иранские дипломатические и экономические связи также интенсифицировались. Взаимодействие России с Ираном почти наверняка вырастет после недавнего принятия Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашение присоединиться к БРИКС.

В свою очередь Россия умножает зло дальше. Агентство Reuters сообщает о том, что Китай начинает производство нового поколения подлодок с ядерным вооружением, отличающихся очень низким уровнем шумности и заметности.

Отмечается, что по скрытности и вооружению новая китайская подлодка будет конкурировать с современными российскими кораблями. Но что важно – аналитики уверены, что именно Россия передала Китаю технологии для строительства таких ядерных субмарин.

Поэтому следует ясно понимать, что все эти события в мире сегодня связаны между собой.