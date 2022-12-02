Отступление из Запорожья, "нападение" Беларуси и конвертный террор: как Россия пытается избежать поражения

На фронте у россиян ситуация становится все более неутешительной, ведь украинские воины, несмотря на тяжелые условия и холод, продолжают давать мощный отпор. Поэтому Кремль ищет другие пути во избежание поражения на фронте, в частности из-за нагнетания со стороны Беларуси и конвертного террора против наших дипломатов.

Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О ситуации на фронте, угрозе наступления со стороны Беларуси, вероятном отступлении Россиян из Запорожской области, угрозе ракетных обстрелов и новой форме российского террора читайте дальше.

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Ситуация на фронте остается крайне напряженной, но вместе с попытками атаковать на отдельных направлениях Россия все еще готовит новую ракетную атаку по инфраструктуре Украины, а также начала совершать акты запугивания на территории ЕС, в частности рассылая в посольства и консульства Украины окровавленные пакеты и взрывчатку.

Пока россияне постепенно вводят в Черное море носители ракет "Калибр", а Путин в разговоре с Шольцем уверяет, что это месть за удары по Крымскому мосту. Вместе с тем ситуация вокруг Беларуси все еще остается неопределенной, ведь по данным аналитиков, Лукашенко сознательно разгоняет тезисы о якобы опасности для Беларуси со стороны стран НАТО, чтобы не позволить втянуть его армию в открытую войну с Украиной, и вместе с тем, российские СМИ снова говорят о подготовке большой группировки для наступления на Киев и западные регионы Украины. Однако есть и другая сторона медали, ведь Путин и Лукашенко уже договорились о новой встрече в декабре.

Так же есть вопросы по поставкам систем ПВО для Украины, ведь в то время как США договариваются о опрокидывании систем NASAMS с Ближнего Востока в Украину, Германия отказывается передавать Украине ЗРК Patriot.

Поэтому подробнее о ситуации на фронте, об актах запугивания в европейских посольствах и о рисках новых ракетных ударов – мы с вами дальше и поговорим.

"Луганщина – следующая": какая ситуация на фронте

Начнем с ситуации на фронте. Итак, есть определенные хорошие новости из Луганщины. За прошедшие сутки оккупанты продолжали обороняться от украинских контрнаступлений на линии Сватово – Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжали отражать наземные атаки оккупантов в районе Новоселовского и Стельмаховки. По словам заместителя начальника Генштаба ВСУ Алексея Громова, украинские силы ожидают, что россияне постараются возобновить наступательные операции на Лиманском направлении, чтобы попытаться перехватить инициативу. Он добавил, что захватчики строят оборонительные рубежи в Сватовском и Лиманском направлениях, чтобы не допустить наступления ВСУ. Впрочем, наши защитники готовы к встрече врага в Луганской области и усиливают там свои группировки.

Вместе с тем, аналитики Института изучения войны утверждают, что ВСУ активно контратакуют в районе Кременной. Более того, поступает информация и о продвижении наших бойцов в этом направлении. В Генштабе ВСУ официально сообщили лишь о том, что наши защитники отразили наступление россиян в районе Белогоровки.

Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уверяет, что в ближайшее время ВСУ могут возобновить наступление в Луганской области . Как он говорит, вероятно, следующими украинские защитники уволят Кременную и Рубежное. Мол здесь играю в нашу пользу два важных фактора – морозная погода поможет ВСУ будет продвигаться быстрее, а российские оккупанты понимают, что не смогут удержать Кременную. Поэтому вражеские войска уже строят вторую линию обороны у Старобельска.

В Донецкой области россияне продолжают незначительное наступление в Бахмуте. В частности, известно, что ВСУ за прошлые сутки отражали атаки врага вокруг Бахмута, в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Белогоровки, Опытного, Майорска и Курдюмовки. Российские пропагандисты утверждают, что якобы они выходят на рубежи, которые позволят им перекрыть все дороги на Бахмутском направлении, что может повлечь за собой проблемы для логистики украинских войск. Впрочем, эта информация не соответствует действительности. Хотя стоит признать – нашим защитникам на Бахмутском направлении действительно очень сложно, ведь враг бросает чуть ли не все, что имеет, чтобы все же захватить Бахмут.

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Вместе с тем ВСУ постоянно отражают атаки врага в районе Авдеевка – Донецк. Пока враг не имеет успеха на этом направлении, но бои так же тяжелы. На западе Донбасса, вблизи Запорожской области, по данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают вести оборонные операции.

Также россияне продолжают проводить оборонные мероприятия, строить укрепления и опрокидывать личный состав на левый берег Днепра в Херсонской области. Впрочем, по данным Генштаба ВСУ, российские силы сократили численность личного состава и техники в Олешках и перераспределили личный состав на позиции вдоль шоссе между Олешками и Голой Пристанью (далее от Днепра). Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские силы отводят технику, вооружение и подразделения из неустановленных населенных пунктов на левом берегу Днепра. То есть можно предположить, что россияне оттягивают свои силы для обороны именно логистических артерий и складов с боеприпасами ближе к Крыму. Хотя, с другой стороны, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов уверен, что россияне все же постараются проводить локальные наступательные операции на левом берегу, чтобы сохранить часть оборонных позиций.

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Более загадочная ситуация на оккупированной части Запорожской области. Ведь поступает информация о том, что россияне начали частично отводить свои силы подальше от фактической линии фронта. Такое передвижение россиян, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о том, что захватчики не могут защитить критически важные районы на фоне увеличения количества ударов ВСУ по сосредоточению оккупантов и по их складам с боеприпасами. Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вывели или сейчас выводят личный состав из Пологов, Михайловки и Инженерного в Запорожской области, а также проинформировал, что российская оккупационная "власть" в Бурчаке проводит перепись населения в рамках подготовки к предстоящим мероприятиям по "эвакуации". И такая информация полностью совпадает с предварительными заявлениями Генштаба, о том, что ВСУ в предыдущие дни нанесли удары по скоплению оккупационных войск в Мирном, Токмаке, Инженерном, Пологах, Ясном и Конских Роздорах в Запорожской области.

То есть ВСУ снова повторяют тактику уничтожения вражеского тыла, заставляя врага отступать. И в Институте изучения войны уверены, что россияне продолжат отступление, ведь не способны обороняться по всей линии фронта. А это, в свою очередь, дает хорошие возможности для наступления ВСУ в будущем.

Впрочем, говорить о том, что россияне готовы полностью уйти из Запорожской области все же рано, так что похоже, что они действительно пытаются перегруппировать силы, отходя подальше от линии фронта. Оккупанты все еще держат резервы в оккупированном Крыму для поддержки оборонных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра в Херсонской области. В Генштабе ВСУ уверяют, что Джанкой и близлежащие населенные пункты стали крупнейшей российской военной базой в Крыму из-за опрокидывания и развертывания большого количества военнослужащих и техники. Российские силы могут держать резервы для поддержки этих участков фронта в Украине в ожидании того, что ВСУ могут вскоре провести наступательные операции по этим направлениям.

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Также Генштаб ВСУ сообщает, что захватчики готовят очередную волну мобилизации на территории оккупированного Крыма. По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

Вместе с тем враг пытается закрепиться и превратить Мелитополь в сплошную военную базу. По словам мэра Ивана Федорова, количество россиян в Мелитопольском районе, наоборот, увеличивается.

Впрочем, так же подтверждает тезис о том, что россияне пытаются закрепиться подальше от линии фронта и защитить хотя бы часть логистики, которая все еще помогает врагу перебрасывать боеприпасы на горячие направления. Однако, по данным разведки Великобритании, усугубленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов является одним из главных факторов, ограничивающих потенциал России в возобновлении наступательных операций в Украине. Отмечается, что бегство российских войск с правого берега Днепра в Херсонской области, предоставило ВСУ возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи. Итак, наши защитники смогли сосредоточиться на постепенном обжиге врага уже в Запорожской области.

Вместе с тем, не утихают разговоры о том, что россияне все же пытаются выторговать себе условия, прежде чем они выйдут с территории Запорожской АЭС. Конечно, в Кремле официально такие намерения пытаются отвергнуть, мол, ничего похожего не планируется. Но, совсем другая риторика звучит от МАГАТЭ. Там надеются добиться соглашения с Россией и Украиной о создании зоны безопасности на Запорожской АЭС уже до конца года. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом он не исключил встреч с диктатором Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

И вот сегодня российские СМИ, ссылаясь на источники приближенные к Кремлю, утверждают, что российский режим пытается продвинуть соглашение, по которому россияне покидают ЗАЭС и передают его под контроль МАГАТЭ, а затем и Украины в обмен на гарантии беспрепятственного транзита газа и нефти в Европу через украинские трубопроводы. В издании отмечают, что таким образом Россия пытается сохранить хоть часть экспорта в Европу, ведь критически зависима от нефте- и газодолларов. Похоже, Россия просто пытается что-то себе выторговать прежде чем уйти с Запорожской АЭС.

Маневры Лукашенко и встреча с Путиным: есть ли угроза наступления из Беларуси

Вместе с тем остается неопределенной угроза со стороны Беларуси. Сегодня пограничники Беларуси заявили, что накануне они якобы посадили на границе беспилотник, который, как они говорят, улетал с территории Украины в "тыл Беларуси". Таким образом, они намекают, что, мол, Украина якобы провоцирует белорусов.

И такие сообщения особенно заслуживают внимания, учитывая, что сегодня Лукашенко и Путин провели телефонный разговор и договорились о новой очной встрече в декабре. В сообщении белорусских пропагандистов, Путин и Лукашенко "обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий" и договорились провести в декабре встречу для обсуждения "практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов". Соответственно, сейчас не утихает дискуссия о том, что Кремль пытается дожать Лукашенко, чтобы тот отдал приказ собственной армии все же вступить в войну против Украины. Однако аналитики Института изучения войны заметили достаточно важную деталь в риторике Лукашенко – он постоянно публично делает заявления о том, что якобы НАТО планирует нападение на Беларусь, чтобы таким образом подчеркнуть необходимость защиты страны и избежать втягивания его армии в войну в Украине.

Итак, можем предположить, что Лукашенко просто эффективно пользуется теми тезисами, которые сам же Кремль и продуцировал во время всей войны против Украины.

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Очередной ракетный терроризм и конвертный террор: как Россия пытается изменить ситуацию в свою пользу

Впрочем, существует и другая угроза – это подготовка Россией к массированному ракетному удару по Украине. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сегодня после обеда сообщил, что российские оккупанты вывели в море корабли с 12 ракетами "Калибр". Также он сообщил, что оккупанты поднимали в воздух три Ту-95, которые несут на себе крылатые ракеты. В то же время, в ОК "Юг" отмечают, что россияне готовятся к массированному ракетному удару и накапливают ракеты. Речь может идти о 100 и более ракетах. Следовательно, не пренебрегайте воздушной тревогой.

Однако, вместе с тем, как Россия пытается накопить ракеты для удара, наши партнеры все еще дискутируют о том, как усилить нашу противовоздушную оборону. В частности, здесь есть две новости – одна хорошая, другая – сомнительная.

Первое – издание Politico, ссылаясь на гендиректора компании Raytheon Technologies, пишет, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о перемещении нескольких своих систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину. Известно, что такие системы есть в Омане и Катаре. Итак, США пытается договориться о том, чтобы уже существующие системы NASAMS из этих стран передать Украине в ближайшие полгода, а компания-производитель передаст этим странам новые системы в течение 24 месяцев. Также известно, что Минбороны США на этой неделе заключило контракт стоимостью 1,2 миллиарда долларов на поставку шести NASAMS в Украину до 2025 года. Итак, Вашингтон планирует, что страны Ближнего Востока согласятся передать уже существующие системы сейчас, а получат новые, законтрактованные для Украины, позже.

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С другой стороны, есть и неприятная новость – в Германии отрицали сам факт переговоров с Украиной, относительно передачи нам ЗРК Patriot, которые Берлин обещал Польше. Ранее о переговорах заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рано делать выводы о переговорах между Польшей и Германией о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Однако Россия, понимая, что имеет провалы на фронте, а удары по энергетике не заставляют Украину идти на уступки, добавила к своим методам ведения войны еще один откровенно террористический метод – акты устрашения посольств Украины в европейских странах. После недавнего теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках были глаза животных, а сами свертки были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Кроме того, вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, а посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. По мнению украинского МИД – все это стратегия устрашения украинских дипломатов, которые ежедневно работают с нашими партнерами для увеличения помощи Украине.