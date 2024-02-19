Есть два окна возможностей: ISW объяснил, почему россияне атакуют на нескольких участках именно сейчас

Российские военные начали проводить наступательные операции сразу на 3 направлениях на фронте. Такая активность врага связана с несколькими факторами.

Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты пытаются воспользоваться двумя окнами возможностей – будущей весенней оттепелью и проблемами предоставления западной помощи Украине. Впрочем, это не даст агрессору существенных оперативных преимуществ или выполнить быстрый маневр на больших территориях.

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Как задержка западного оружия повлияла на фронт

В ISW отметили, что первым "окном возможностей" для оккупантов стала задержка западной помощи для ВСУ. Вероятно, это подтолкнуло российских военных начать активно штурмовать и наступать на нескольких участках фронта. В частности, как отметили в Институте изучения войны, сейчас враг осуществляет по меньшей мере 3 наступательные операции:

вдоль границы Харьковско-Луганской области, в частности в направлениях Купянска и Лимана;

в Авдеевке и вокруг нее;

вблизи Работино на западе Запорожской области.

Аналитики ранее уже отмечали, что задержки с западной помощью, а именно артиллерийскими боеприпасами и система ПВО помешали ВСУ защитить Авдеевку от наступления врага. В отчете аналитики отметили, что "критическая нехватка западного оборудования и опасения полного прекращения военной помощи США заставили украинские войска размещать войска по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы использовать ситуацию и начать наступательные операции". В ISW предположили, что такие действия врага могут помешать ВСУ подготовить личный состав и технику для новых контрнаступательных операций.

Россияне спешат наступать, пока не началась весна

Вторым "окном возможностей", с чем связаны активные действия россиян и попытки наступления, является наступление весны. Враг планирует воспользоваться периодом задержки предоставления западной помощи и временем до весенней оттепели, чтобы осуществлять новые атаки и попытаться захватить другие территории.

В Институте изучения войны добавили, что Украина приближается к сезону "распутицы" – весеннего периода, когда замерзшая зимняя земля оттаивает и затрудняет передвижение механизированной техники по всему театру боевых действий, замедляя (но не останавливая полностью) наступательные операции вдоль линии фронта. К примеру, некоторые российские "военкоры" заявляют, что грязь на Юге Украины мешает перебрасывать в Запорожскую область новые резервы для подкрепления Сил обороны и противодействия российским наступательным усилиям. В ISW предположили, что такие погодные условия, вероятно, также замедлят темпы российского наступления, ведь погода становится теплее.

Российские войска, вероятно, пытаются обеспечить тактическое продвижение по всему театру боевых действий, пока местность и погода в целом способствуют наступательным действиям, чтобы истощить украинские войска, и обеспечить себе благоприятные позиции для проведения будущих операций, до начала настоящей "распутицы",

– говорится в отчете.

Кроме того, по мнению аналитиков, российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь в сфере безопасности от европейских партнеров Украины, в частности обещанные европейские поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать эффект в среднесрочной перспективе, вероятно, до осени 2024 года. Именно поэтому Россия пытается воспользоваться нынешним "снарядным голодом" Украины, чтобы оказать давление на украинские Силы обороны на всей линии фронта.

"В то же время, возможное увеличение европейской помощи Украине в сфере безопасности, не заполнит пробел в критически важном оборудовании, образовавшийся из-за полного прекращения военной помощи со стороны США. Особенно это касается современных систем противовоздушной обороны, таких как ракеты класса "земля – воздух" для зенитного ракетного комплекса Patriot. Увеличение европейской помощи в сфере безопасности является необходимым, но недостаточным для стабилизации фронта, уже не говоря о восстановлении инициативы на участках, на которые давят российские войска", – отметили аналитики.