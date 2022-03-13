Россия пытается подготовить резервы для наступления на Запорожье, Северодонецк и Угледар

В Генштабе ВСУ доложили оперативную информацию по состоянию на конец суток 12 марта о российском вторжении. В том числе и о ситуации на Донецком и Таврическом направлениях.

По данным украинских военных, противник особенно агрессивно атакует Мариуполь и Волноваху. Но не имеет заметных успехов в этих усилиях.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Сводка Генштаба ВСУ: ситуация на Донецком и Таврическом направлениях

В сводке за 12 марта говорится, что на Донецком и Таврическом направлениях противник не останавливал штурмовые действия и огневые налеты. В том числе и не оставлял попыток штурма Мариуполя.

Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье,

– предупредили в Генштабе.

Также там добавили, что враг имеет незначительный успех в Волновахе – оккупантам удалось захватить восточные окраины города.

На Кривой Рог россияне тоже хотели бы двинуться, но не могут.

Пока ищут слабые места украинской обороны и вводят резервы из состава своих десантных войск.

Однако ВСУ надежно держат строй и все оборонные рубежи.

Видео к теме: актуальная считалочка о российских оккупантах