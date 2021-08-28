Россия пытается сорвать переговоры Зеленского и Байдена – украинская делегация в ТКГ

Российские наемники 28 августа особенно активно обстреливают украинские позиции, ранены 8 бойцов Вооруженных сил. В украинской делегации в Трехсторонний контактной группе убеждены, что таким образом оккупанты пытаются сорвать переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Войска оккупантов с утра 28 августа не прекращают активные обстрелы в сторону позиций Операции объединенных сил. В украинской делегации в ТКГ предположили, что может быть причиной обострения на фронте.

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В украинской делегации подчеркнули, что задачей противника является спровоцировать украинцев на неадекватный ответ, а затем на своем высшем уровне заявить о якобы "агрессивных действиях Украины".

И создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в частности – на тему участия США в таком урегулировании,

– подчеркнули в делегации.

Там добавили, что направили соответствующие ноты в ОБСЕ. Кроме того, Украина не будет инициировать созыв подгруппы по безопасности, потому что понимает, что Россия ответит традиционное "нет".

В то же время украинцев в делегации предупредили: на фоне и во время визита Владимира Зеленского в США боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми.

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Утром 28 августа оккупанты обстреляли прифронтовую Авдеевку, открыв огонь из запрещенного оружия по инфраструктуре города. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако люди признались, что не помнят такого еще с 2017 года.

Кроме того, российские наемники утром ранили 1 военного, впоследствии стало известно о еще 3 пострадавших бойцах. А после обеда украинская делегация в ТКГ проинформировала о 8 раненых на фронте.

Текст публикации украинской делегации в ТКГ

Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями.

На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ.

Задачей противника является спровоцировать нас на НЕ-адекватный ответ, а затем на своем высшем уровне заявить о "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале – сорвать соответствующие переговоры Президента Украины с Президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе – на тему участия США в таком урегулировании.

По линии ТКГ и МИД соответствующие ноты направлены в ОБСЕ.

Созыва внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, так как мы ожидаем вполне предсказуемый ответ РФ в виде слова "нет", уже полученный нами дважды за прошедшие недели, когда мы требовали такого заседания в ответ на гибель и ранения военнослужащих.

Хотим предупредить граждан Украины, что на фоне и во время визита Президента В. Зеленского в США, боевая активность со стороны противника может быть увеличена дополнительно, и к этому нужно быть ситуативно и морально готовыми.

Украинская делегация напоминает российским оккупантам, что соглашение о прекращении огня от 22 июля 2020 года, предусматривает (в соответствии с пунктом "е") разрешение на открытие огня в ответ.