Тоталитаризм, религиозный монархизм или "демократия": в России никак не могут определиться
Источник:Петр Олещук
Уровень синкретизма и попыток совместить несовместимое во время последнего "победобесия" в России зашкаливал. С одной стороны – "инаугурация" президента, которая происходила по результатам "выборов". Это явная ссылка на демократические ценности, над которыми уже успели изрядно поиздеваться, но почему – то до сих пор так и не устраняют из юридической плоскости.
Политическая религия "нью-эйдж"
То есть формально российский лидер до сих пор такой же президент, избираемый народом на определенный срок как в условной Франции.
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На этом фоне куча намеков на религиозно-монархический ритуал. В том числе и с патриархом, желающим правителю, чтобы его власть длилась столько, сколько продлится его жизнь. Восточные роскоши, квазирелигиозное отношение к правителю.
В дополнение к этому всему – "победобесие" под красными флагами и в сталинской форме. Это тоже важный элемент политической религии – милитарный культ далекой "победы", через которую теперь хотят доказать право на все.
Итак, в одном флаконе и намеки на "демократию", и религиозный монархизм, и советский тоталитаризм в его милитарно-завоевательной форме. Какой-то тотальный синкретизм. Политическая религия "нью-эйдж".
Но этот синкретизм отражает главное – россияне так и не смогли придумать приличную идеологию, которая бы послужила обоснованием для неоимпериалистических посягательств. Они чувствуют, что идеология нужна, но придумать что-то приличное не могут, поэтому хватают буквально все, до чего могут дотянуться.
В целом российский режим в последнее время стремится имитировать тоталитаризм. После десятилетий авторитарного правления (которое даже на определенных этапах иногда называли гибридным), россияне откровенно хотят строить тоталитаризм.В чем отличие? Тоталитаризм стремится контролировать все сферы общественной жизни, в том числе и очень далекие от политики. Именно поэтому возникают различные дела "голых вечеринок", а их участников заставляют торжественно "каяться". Преследование далеких от политики художников за "неправильное искусство" – очень выразительный признак тоталитаризма, который хотят построить в современной России.
Хотят, но не так уж чтобы и могут. Они могут механически воспроизвести отдельные тоталитарные институты. Например, институт доносов, который сейчас успешно процветает в российских реалиях. Но им не хватает главного – идеологии. Хотя бы соизмеримой с советским коммунизмом, за который реально в свое время могли умирать тысячи людей.
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Россияне пытаются слепить идеологию, посадив рядом царя Николая со Сталиным, окропив все это святой водой от патриарха и социальным популизмом. Получается не очень.
Огромные дурные деньги
Да, россияне пока без особых проблем идут воевать на войну, но не из-за того, что верят в царей или генсеков, а сугубо за деньги. Схема "сделать в самой богатой стране большинство граждан нищими" оказалась вполне жизнеспособной. По крайней мере, на некоторое время.
Российское руководство открыло простую истину: политические и военные просчеты, коррупцию и отсутствие идеологии можно сделать факторами, которые не оказывают решающего влияния, если попытаться замазать все дыры огромными суммами денег.
Удачная мировая конъюнктура, цены на углеводороды, отсутствие затрат на социальный капитал – все это дало российским властям возможность получить огромные, астрономические деньги. Их тратят на войну.
Хорошая новость в том, что вечно преодолевать все проблемы, просто заливая их деньгами, россияне не смогут. Углеводороды или закончатся, или потеряют ценность в мире господства термоядерного синтеза. Они сами это прекрасно понимают и поэтому спешат.
Отсюда плохая новость – россияне спешат максимально захватить и уничтожить до момента, когда у них не будет больше ресурсов это сделать. Основной объект здесь – Украина.
Война в Украине – это памятник неоимперскому Герострату, что таким образом хочет увековечить и себя, и империю. Поэтому россияне и не жалеют никаких ресурсов. Поэтому и ведут "нерациональную" с точки зрения западных партнеров Украины войну, преследуя "нерациональные" цели. А откуда у них взяться рациональным целям?
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В последнее время я вижу в нашем информационном пространстве немало очередных мыслей на тему: "Почему русские на нас напали". Конечно, все сводится к традиционному украинскому пожиранию самих себя.
Ответ на самом деле прост – россияне напали, потому что могли. Потому что имели очень – очень – очень много дурных денег, и кроме как на завоевательные войны, не знали на что их тратить. Более того, они понимали, что время наличия этих дурных денег – ограничено, а потому надо спешить "хотя бы" уничтожить, например, Украину.
Если бы россияне находились в таком же нищенском состоянии, как в 90-е годы прошлого столетия, то они бы и не мечтали ни о каком Крыме. А так, Запад их "накачал" деньгами и чего он ждал? Что россияне бросятся строить автострады и аэропорты? Не с теми они решили иметь дело. Здесь только убийство, геноцид и кровь. Это еще отвратительнее, потому что на этот раз они даже не смогли придумать для объяснения своих кровожадных посягательств хотя бы непротиворечивую политическую идеологию.
В ночь на 11 мая беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Волгоградской области России. Там повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6 и другое оборудование. Так что, дурных денег для финансирования безыдейного убийства станет немного меньше.