Россия пытается создать 2-миллионную армию, – ГУР

Россия пытается создать двухмиллионную армию. Во время первой волны мобилизации в вооруженные силы страны-агрессора было призвано 300 тысяч человек.

Так, после непродолжительной подготовки мобилизованных оккупантов направляют в зону ведения боевых действий в Украине. В скором времени в России могут объявить проведение новой волны мобилизации.

Обратите внимание Мобилизация 500 тысяч человек создаст проблемы для России, – обозреватель

Россия пытается создать 2-миллионную армию

В военной разведке Украины заявили, что в России в ближайшие дни объявят о проведении очередной волны мобилизации. В вооруженные силы страны-оккупанта попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит им создать стратегические резервы.

В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров,

– отметили в разведке.

Мобилизация в России: последние новости

Политолог Александр Антонюк рассказал, что Россия использует все больше мобилизационных ресурсов, а потому с начала января берет курс на тотальную мобилизацию. Чтобы удержать это нашествие, Украине нужно перевести основные категории противостояний на территорию врага.

Министр обороны Алексей Резников также сообщал, что в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у России действительно мощная мобилизация, и это действительно очень серьезный вызов. По ее словам, это говорит о том, что они настроены воевать долго.

Масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых Россией, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью