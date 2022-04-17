Россия пытается установить полный контроль над Херсонщиной и терроризирует гражданских

Оккупанты сосредоточились на попытках установить контроль над Херсонской областью. Враг вовсю пытается удерживать позиции.

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Херсона – как физически, так и психологически.

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Враг пытается "промыть мозги" жителям временно оккупированных территорий региона. Там работают только пропагандистские и ангажированные крымские телеканалы, распространяющие фейки о войне в Украине.

Кроме того, людей продолжают запугивать и издеваться над ними физически.

Напомним, что в Херсонской области также есть подвалы, которые были в Буче, где пытают и убивают людей. В регионе массово пропадают без вести люди.

Свежие могилы видны даже со спутника – только на одной окраине Херсона насчитали более 800 новых захоронений.

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