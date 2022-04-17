Російські військові продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини – як фізично, так і психологічно.

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Ворог намагається "промити мізки" жителям тимчасово окупованих територій регіону. Там працюють лише пропагандистські та заангажовані кримські телеканали, які розповсюджують фейки про війну в Україні.

Крім того, людей продовжують залякувати та знущатися з них фізично.

Нагадаємо, що на Херсонщині також є підвали, які були в Бучі, де катують та вбивають людей. У регіоні масово зникають безвісти люди.

Свіжі могили видно навіть зі супутника – наразі лише на одній околиці Херсона нарахували понад 800 нових поховань.

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