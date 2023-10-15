Лукашенко всячески сопротивляется: может ли Россия втянуть Беларусь в войну против Украины

Россия планирует провокацию, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В частности, ФСБ России и КГБ Белоруссии договорились провести теракт на нефтебазе Брестской области.

Политолог Игорь Чаленко оценил 24 Каналу возможность реализации такой операции, отметив, что к этому не привлечены военные Беларуси. Ведь Владимир Путин прекрасно понимает настроение белорусской армии. Они делают все возможное, чтобы не поддаваться провокациям и не воевать против Украины.

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Вторжение Беларуси в Украину – самоубийство для белорусской армии

По словам Чаленко, Россия пыталась вовлечь Беларусь в войну более полутора лет. Очевидно, президент Беларуси Александр Лукашенко не желает и всячески уклоняется от такого развития событий.

В общем, белорусская армия понимает насколько это самоубийственно будет. Поэтому в этой спецоперации используются элементы как белорусского КГБ, так и российского ФСБ.

– сказал политолог.

Отметим, ранее к подобным провокациям были привлечены ЧВК "Вагнера", которые в течение многих месяцев проводили подготовительную работу по этому поводу. Фактически, ЧВК "Вагнера" – это творение российского ФСБ.

Почему полноценное вторжение не выгодно Лукашенко

Как рассказал Чаленко, Россия не оставляет попыток открыть второй фронт с территории Беларуси. Однако страна-агрессор потеряла свой самый главный шанс: когда ввела в Беларусь более 20 тысяч солдат, а затем вывела войско; когда открыла места для временной дислокации ЧВК "Вагнера", а затем также вывела вагнеровцев.

Все эти подготовительные мероприятия не дают эффекта и Беларусь не дает возможности использовать себя сполна,

– подчеркнул Чаленко.

Чаленко предположил, удастся ли России вовлечь Беларусь в войну против Украины: смотреть видео

Однако, по его словам, это не означает, что Минск не является соагрессором. Ведь белорусские власти предоставляли возможность России использовать свою военную инфраструктуру и территорию, с которой произошло более 700 запусков ракет по Украине.

Они сопротивляются, потому что понимают, если привлечь уже официально белорусскую армию, это будет непосредственный конец нынешнему режиму Лукашенко.

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Кто влияет на решение Лукашенко

По мнению политолога, государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович пытается направлять Лукашенко в более деструктивное направление, но пока ему не удается полностью этого сделать.

Совершенно очевидно, что этому способствует ряд кулуарных контактов. Возможно, с нашей разведкой,

– заметил Чаленко.

Самое главное, чтобы Беларусь не приняла решение полноценно вступить в войну против Украины. Так как такие действия несколько усложнили бы ситуацию на фронте.

Я никоим образом не сомневаюсь, что все подготовительные работы с нашей стороны были сделаны для любых сценариев,

– подытожил политолог.

Вероятный теракт России на территории Беларуси