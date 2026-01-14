Оккупанты пытаются захватить плацдарм для обстрелов Запорожья, – Волошин

Российские захватчики не оставляют попыток прорваться к поселку Степногорск в Запорожье. Этот населенный пункт расположен на выгодном для врага плацдарме, который открывает огонь по областному центру.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в комментарии РБК-Украина.

Что известно о планах врага в Запорожской области?

По словам представителя Сил обороны юга, сейчас довольно активное и Александровское направление, где противник также провел почти полтора десятка боевых столкновений. Здесь он пытался прорвать оборону Украины у нескольких населенных пунктов, но это ему не удалось.

Также достаточно активным является Ореховское направление - западное направление, где есть несколько точек боев. Там враг также пытается прорвать нашу оборону и продвинуться вглубь украинской территории.

В частности, это участок возле населенного пункта Степногорск. Там враг штурмует наши позиции у Плавней и Приморского и хочет подойти ближе к Степногорску, инфильтроваться туда, оттеснить Силы обороны Украины из этого населенного пункта, – объяснил Волошин.

Он отметил, что этот поселок расположен на выгодном плацдарме – это господствующие высоты в этом районе, и если их захватить и расположить здесь определенные виды вооружения. Ими можно держать под огневым контролем и наносить удары по восточным, юго-восточным и южным окраинам Запорожья, а также держать под обстрелами и логистические пути, которые идут из Запорожья на восток – к Гуляйполю и Орехову.

