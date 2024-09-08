Там врагу поставлена цель продвигаться любой ценой, сказал 24 Каналу ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. К тому же частичный успех на Покровском направлении помогает Кремлю переключить внимание россиян с Курской операции ВСУ.

Стоит внимания Последние 4 – 5 дней ситуация на Покровском направлении уже лучше, – Зеленский

Какие шансы у россиян достичь успеха на Покровском направлении

Так называемая "вторая армия мира", которая начинала с того, что одновременно заходила в 10 украинских областей, пока оказалась неспособной организовать оборону в одной области, в которую зашли ВСУ. В то же время на территории Украины теперь вражеские войска способны вести наступление только в Донецкой области на Покровском направлении.

Ценой этого продвижения является то, что на всех других участках фронта оккупанты способны вести только позиционные бои,

– отметил Дикий.

По его словам, пока бои на Покровском направлении происходят для Сил обороны в невыигрышной местности – в чистом поле. Дело в том, что никакие земляные укрепления не рассчитаны на попадание полутонных бомб.

Несмотря на это, ВСУ удалось остановить продвижение российских захватчиков на Покровском направлении. Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что за последние шесть дней в районе Покровска враг не продвинулся ни на метр.

Относительно полного захвата Покровска есть много сомнений, ведь довоенное население составляло 60 тысяч. По количеству жителей этот город больше по сравнению с Бахмутом, для взятия которого россиянам понадобилось 10 месяцев и 100 тысяч военных.

Где продвигаются россияне на Покровском направлении: смотрите на карте

Война показала, что Вооруженные Силы сильны в уличных боях. Поэтому то, что россияне могут дойти до Покровска никак не означает, что на этом история закончится.

Битва за Покровск начнется только тогда, когда российские войска дойдут до города, в который противник упрется и застрянет на долго. Сколько вообще времени осталось у россиян? Сколько они могут себе позволить вести дальше войну? На самом деле к этому вопросу Курская операция гораздо более касательная, чем события у Покровска,

– добавил ветеран российско-украинской войны.

Зачем пропагандисты обесценивают успех Курской операции

То, что происходит в Курской области – это то, чего никогда раньше в этой войне не было. Российский режим оказался неспособен выбить украинские войска со своей территории, или хотя бы остановить их. Пока что нас там только замедлили.

Важно! Аналитики ISW отметили, силы, участвующие в боях за Покровск, перебросили в Курскую область. Кроме того, резервы, которые должны были усилить российское наступление в Донецкой области, также отправили на Курщину.

"Это демонстрация страшного для путинского режима – слабости. Уже собственно российские элиты задумались, но нам желательно, чтобы задумалось российское общество. Для этого надо, чтобы Вооруженные Силы побыли на территории России как можно дольше", – сказал Дикий.

Российская армия не смогла решить проблему, но включились информационные войска. В Кремле понимают, что гораздо важнее не то, что происходит в реальности, а что об этом думают люди. Сейчас пропагандисты достигают гораздо больших успехов, чем войска России.

Путинские приспешники рисуют картинку, что якобы события, которые происходят в Курской области мелочи. В то же время они активно раздувают наступление на Покровск, якобы там происходит решающая битва, которая поставит точку. Впрочем, есть вопросы к тому, как долго эта картинка может работать,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Россиянам придется собирать ударный кулак и пытаться выбросить оттуда Силы обороны. Если это будет противнику непросто, то тогда картинка рассыплется и даже для граждан России станет понятно, что Курская операция это не случайность и не кратковременный рейд.

Сейчас Путин пытается достичь того, чтобы Украина забрала войска с Курщины и перебросила на Покровск. Меня удивляет, почему украинцы верят в картинку российской пропаганды о якобы незначительности Курской операции и решающем значении боев под Покровском. Это ложь. С этим надо бороться,

– отметил Дикий.

Украинский тыл – это последний ресурс, который остался у Владимира Путина. Он хочет, чтобы украинцы посыпались и начали давить на украинское командование, чтобы оно приняло решение не по информации Генштаба, а по соцсетям.