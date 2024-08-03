Убийство украинского защитника с расчленением тела: Офис генпрокурора начал расследование
Источник:Офис генпрокурора
Офис генпрокурора начал расследование относительно того, что российские захватчики могли убить украинского защитника. Враги могли прибегнуть к расчленению.
В Офисе Генпрокурора рассказали, что 3 августа они начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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Что говорят в Офисе генпрокурора
В рамках начатого расследования правоохранители проверяют информацию, распространенную в соцсетях, об убийстве украинского военного и его расчленении представителями вооруженных сил России,
– рассказали в прокуратуре.
Там объяснили, что Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира.
"Этот вопиющий случай – очередное напоминание, что террористический режим России – это зло. Зло должно быть наказано", – подытожил генпрокурор Андрей Костин.
В Офисе генпрокурора заверили, что сейчас они проводят неотложные следственные действия, чтобы установить обстоятельства совершения жестокого преступления.