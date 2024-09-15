США и Британия обеспокоены, что Россия раскрывает Ирану ядерные тайны, – Bloomberg

США и Великобритания все больше обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном секретной информацией и технологиями, которые могут приблизить ее к возможности создания ядерного оружия.

Россия может предоставлять Тегерану эту информацию в обмен на баллистические ракеты.

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Россия может помогать Ирану в ядерных вопросах

По словам западных чиновников, которые знакомы с этим вопросом и разговаривали с изданием на условиях анонимности, в последние месяцы Кремль расширил свое сотрудничество с Ираном в связи с его амбициями по получению атомного оружия.

Собственно, это развитие событий на этой неделе якобы обсуждали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Они назвали это эскалацией военных связей России и Ирана, отметив, что это "тревожно".

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Администрация Байдена глубоко обеспокоена ядерной деятельностью Ирана.

Байден ясно дал понять, что США готовы использовать все элементы национальной мощи для предотвращения любой ядерной эскалации со стороны Ирана,

– заявил источник издания.

К слову, госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Лондон также публично предположил, что Россия обменивается ядерными технологиями с Тегераном, заявив, что Москва получила партию иранских баллистических ракет Fath-360.

Со своей стороны, Россия делится технологиями, которые нужны Ирану. Это улица с двусторонним движением, в том числе по ядерным вопросам, а также некоторой космической информацией,

– сказал Блинкен.

Кроме этого, в совместном заявлении Госдепартамента США говорится, что Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время переговоров в Лондоне пришли к единому мнению, что "ядерная программа Ирана никогда не была такой продвинутой".

В Иране возросло количество ядерного топлива

Иран уверяет, что не планирует производить ядерное оружие, хотя у стран Западе опасения, что он может создать его в ответ на эскалацию напряженности с Израилем.

Между тем по данным МАГАТЭ, уровень ядерного топлива в Иране вырос в период с июня по август. Они заявили, что этого достаточно, чтобы обеспечить энергией несколько боеголовок, если Иран примет политическое решение о создании ядерного оружия.

На конференции в Лондоне в минувшие выходные директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс также заявил, что Россия и Иран углубляют свои военные отношения.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" в совместном заявлении в субботу осудили "экспорт Ирана и закупку Россией иранских баллистических ракет", назвав это дальнейшей эскалацией иранской военной поддержки войны России в Украине. Они потребовали немедленно это прекратить.