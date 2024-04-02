Осторожно, фейк: в сети появились сообщения об эвакуации из Харькова
Источник:МВД
В украинском инфопространстве появляются сообщения якобы от ГСЧС Украины об эвакуации из Харькова и его окрестностей. МВД вместе с Центром противодействия дезинформации сообщили, что такие публикации являются российским фейком.
Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине и распространяет сообщения о якобы вероятном окружении Харькова российскими оккупантами. В то же время враг не имеет реальных ресурсов для такого прорыва.
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Враг сеет панику в обществе
Таким образом российские оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе,
– говорится в сообщении МВД.
В Министерстве отметили, что Силы безопасности и обороны Украины надежно держат позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко добавил, что такие сообщения являются частью ИПСО врага по нагнетанию паники среди жителей Харьковщины.
Центр прогнозирует продолжение вброса врагом таких фейков и в дальнейшем, в том числе и в отношении других украинских городов – Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева. Призываем не поддаваться вражеской пропаганде и доверять только официальным источникам информации,
– подытожил Коваленко.
Россия цинично обстреливает Харьков: что известно
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в ночь на 22 марта оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. Как следствие, Харьков остался практически без электроснабжения.
- 23 марта агрессор продолжил атаковать Харьков. Российские войска ударили по городу беспилотниками, что привело к пожару в здании коммунального предприятия. В результате инцидента пострадал 19-летний парень. Кроме того, во время повторного обстрела пострадали полицейский и спасатель.
- Утром 26 марта в городе снова раздавались взрывы. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщил, что оккупанты попали в общежитие спортивного комплекса. В результате этого пострадал 1 человек.