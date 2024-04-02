Осторожно, фейк: в сети появились сообщения об эвакуации из Харькова

В украинском инфопространстве появляются сообщения якобы от ГСЧС Украины об эвакуации из Харькова и его окрестностей. МВД вместе с Центром противодействия дезинформации сообщили, что такие публикации являются российским фейком.

Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине и распространяет сообщения о якобы вероятном окружении Харькова российскими оккупантами. В то же время враг не имеет реальных ресурсов для такого прорыва.

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Враг сеет панику в обществе

Таким образом российские оккупанты, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос в украинском обществе,

– говорится в сообщении МВД.

В Министерстве отметили, что Силы безопасности и обороны Украины надежно держат позиции вдоль всей линии фронта и дают достойный отпор врагу, в том числе и в Харьковской области.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко добавил, что такие сообщения являются частью ИПСО врага по нагнетанию паники среди жителей Харьковщины.

Центр прогнозирует продолжение вброса врагом таких фейков и в дальнейшем, в том числе и в отношении других украинских городов – Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева. Призываем не поддаваться вражеской пропаганде и доверять только официальным источникам информации,

– подытожил Коваленко.

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