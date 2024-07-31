Россия против Украины: как влияет пропаганда и фейки на ход полномасштабной войны

Россия создала большой пропагандистский аппарат, который работает для создания фейковых новостей и поддержания картины мира агрессора. В частности, часто эти фейки касаются и Украины и полномасштабной войны.

В начале апреля 2024 года жители Харькова получили якобы от украинских чиновников сообщение с просьбой покинуть город пока россияне не окружили его. Это извещение оказалось фейком, однако это не первый и не последний такой случай, ведь Россия активно использует в войне также дезинформацию и пропаганду.

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Россия может проникать в информационное пространство

В сообщении, которое тогда получили харьковчане, говорилось, что в связи с угрозой окружения противником просим мирное население Харькова покинуть город до 22 апреля. Там также был логотип ГСЧС, однако начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко сразу понял, что сообщение – фальшивка, ведь человек одним из первых бы узнал об официальных планах эвакуации.

Это психологическая операция, она вызывает панику. Что бы подумал рядовой гражданин, получив такое сообщение?

– спросил он.

Дезинформация и пропаганда – давние опоры войны, однако во время развертывания крупнейшей войны с момента появления смартфонов они получили цифровой заряд. По словам Тимошко, он получил около 10 подобных сообщений через SMS и в телеграмме в апреле и в начале мая, за несколько недель до наступления России на северо-востоке Украины.

Украинский военный, пожелавший остаться анонимным, объяснил, что россияне часто присылают большое количество текстовых сообщений с устройств, подключенных к разведывательному беспилотнику дальнего действия "Орлан-10". Он может проникать в украинское воздушное пространство на десятки километров.

Среднее количество дезинформационных сообщений – 2500 в день

По словам Андрея Коваленко, руководителя Украинского центра противодействия дезинформации, телефонный шквал сопровождался блицшумом в социальных сетях, когда российские войска повторно наступали на Харьков.

Среднее количество публикаций в социальных сетях, которые украинская власть классифицировала как дезинформацию о войне, выросло до более 2500 в день. Зато в марте это число составляло 200 сообщений в день.

Коваленко рассказал, что украинская разведка считает, что кампании по дезинформации проводились ФСБ России и военной разведкой, более известной как ГРУ.

Москва обвинила Украину и Запад в развязывании сложной информационной войны против России, используя основные средства массовой информации, связи с общественностью и технологические активы Запада для распространения ложных и предвзятых нарративов о России и войне.

В то же время украинский силовик отметил, что Украина использовала онлайн-кампании, чтобы поднять антивоенные настроения среди населения России, хотя он охарактеризовал эти усилия как "стратегические коммуникации" для распространения точной информации о войне.

Какими средствами пользуется Россия

Удалось опросить 9 человек, которые знают об информационной и дезинформационной войне, которая ведется параллельно с боевыми операциями. Украинский силовик, пожелавший остаться анонимным, сказал, что с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года спецслужбы закрыли 86 российских ботоферм, расположенных в Украине. Они контролировали 3 миллиона учетных записей в социальных сетях с ориентировочным охватом аудитории 12 миллионов человек.

Такие фермы – это комнаты, наполненные банками специализированного компьютерного оборудования, которое может ежедневно регистрировать сотни фейковых аккаунтов в социальных сетях для скачивания ложной информации.

Коваленко отметил, что сейчас крупнейшими источниками российской онлайн-дезинформации является тикток в Украине и телеграмм в Европе. По его словам, в начале этого года тикток закрыл около 30 из 90 учетных записей, которые Украина обозначила как связанные с Россией. Зато появились новые учетные записи.

В компании объяснили, что инструкции запрещают ложный или обманчивый контент. Там также добавили, что за последние годы закрыли 13 скрытых сетей влияния, которые действовали из России.

Агрессорка хочет посеять панику и недоверие

Сети дезинформации – это группы учетных записей, которые контролируются одной организацией и часто используются для продвижения скоординированной информации. В компании Telegram заявляли, что разрабатывают инструмент для добавления проверенной информации к публикациям.

Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что россияне пытались посеять панику и недоверие. Он привел пример сообщений в социальных сетях, в которых утверждалось, что главную дорогу в Киев перекрывают, чтобы мэр мог быстрее убежать, когда придут россияне.

Население пытаются напугать, чтобы людям было некомфортно и выезжали из города,

– подчеркнул он.

Мария Авдеева, харьковский аналитик по вопросам безопасности, которая сосредотачивается на российской дезинформации, показала инфографику с государственным гербом Украины в виде трезубца, опубликованную в фейсбуке также в начале апреля.

На карте и сопроводительном тексте содержались фейковые данные о перекрытии дорог и утверждалось, что вскоре ожидаются ракетные удары по определенным районам вокруг города.

Микротаргетинг, который анализирует онлайн-данные людей, чтобы нацелить конкретных людей и аудиторию на определенные сообщения, подобно целевой рекламы, усложняет задачу по отслеживанию кампаний влияния и противодействия ложным нарративам, сказал Коваленко. Джон Халтквист, главный аналитик американской фирмы по кибербезопасности Mandiant, сказал, что эта деятельность является очень тактической.

Россияне уничтожили харьковскую телебашню

Украинцы особенно уязвимы к цифровой дезинформации; Согласно исследованию, проведенным по заказу USAid в 2023 году, более трех четвертей населения получают новости из социальных сетей, гораздо больше, чем из любого другого источника информации.

В конце апреля, когда российские войска собирались на границе Харьковской области для повторного наступления, российская авиация уничтожила главную телебашню Харькова. Таким образом они препятствовали доступу к информации.

Повторное наступление на Харьковском направлении привело к значительному всплеску дезинформационной активности, однако такие кампании были на протяжении всей войны. В частности, в 2023 году россияне убеждали, что Украину ждет тяжелая зима и поражение в войне.

"Осавул", украинская компания по отслеживанию дезинформации, показала информацию об этой кампании, которую она назвала "черной зимой". Было насчитано 914 сообщений, опубликованных 549 актерами, которые вместе получили почти 25 миллионов просмотров.

По словам Коваленко, масштаб и частота российских операций означали, что украинцы становятся более подозрительными к информации, которую они получают, притупляя их влияние. Толчок дезинформации во время начального продвижения России в Харьков в начале вторжения в 2022 году способствовал панике и шоку, которые привели к бегству сотен тысяч жителей, заявили несколько чиновников и экспертов.

На этот раз лишь небольшое количество выехало из Харькова, хотя количество дезинформационных сообщений, нацеленных на город, вдвое превышает уровень марта 2022 года.

Несмотря на то, что на город почти ежедневно падают ракеты и бомбы, 1,3 миллиона человек остаются, по словам мэра Харькова Терехова, примерно столько же, сколько до последнего военного вторжения России в регион.

Сравнительное отсутствие паники также отражает то, что украинцы все больше привыкают к жизни под угрозой.

Это психологический механизм, мы привыкаем к опасности,

– считает харьковский психолог Ирина Маркевич.

Харьковчане отмечают, что абстрагируются, ведь иначе просто не выживут.