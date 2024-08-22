"Массированные расстрелы" и "химическая атака": новая волна фейков россиян о событиях в Курской области
22 августа 2024, 21:58Читати новину українською
Источник:ЦПД
Силы обороны продолжают операцию в Курской области. Россияне не обходят эту тему и уже придумали достаточно много фейков об этом.
Российская пропаганда распространяет фейковые новости об операции в Курской области. ЦПД их зафиксировал и опроверг.
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Российские нарративы об операции в Курской области
В ЦПИ выделили следующие фейки:
- "Химическая атака ВСУ". Пропагандисты врага заявляют, что Украина якобы применила химическое оружие, чтобы прорвать границу. Однако этому нет никаких доказательств.
- ️ "Массовые расстрелы гражданских". Российские СМИ начали активно публиковать якобы истории о "расстрелянных семьях" и "дорогах, усеянных телами". Их пишут как будто со слов эвакуированных.
- ️ "Мародерство под чужим флагом". Российские пропагандисты настаивают, что украинские солдаты переодеваются в форму их армии и совершают мародерства. Это нужно, чтобы оправдать действия самих россиян на территории Курской области.
- ️ "Трофейные иконы". Россияне распространяют фейк, что на одном из популярных украинских сайтов с объявлениями появилось много сообщений о продаже икон, которые якобы украли военные ВСУ. на самом деле таких объявлений нет.
- "Удивительные истории эвакуации". Существенно увеличилось количество публикаций, где рассказывают, как жители Курской области "пешком под украинскими ракетами" выезжали из своих населенных пунктов. Также с целью дискредитации военных ВСУ появляются документальные фильмы о беженцах и волонтерах, в которых говорят о "зверствах украинских нацистов".
Российская пропагандистская машина создала очередную партию фейковых историй.