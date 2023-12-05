"Путину проигрывает не Украина, а Запад": почему в мире нужно продвигать такой нарратив

В западных СМИ все чаще выходят публикации, в которых высказывают пессимистические мнения по поводу ситуации на фронте в Украине. Однако их появление наверняка связано с продвижением на Западе российских нарративов.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия в последнее время пересмотрела свою информационную политику по отношению к США и странам Европейского Союза. Именно Кремль продвигает мнение, что якобы "украинское контрнаступление провалилось". Однако это не так.

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Когда Путин будет готов к войне с НАТО

Политтехнолог отметил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попытался реализовать один вариант наступления, понял, что что-то не сработало, вероятно россияне подготовились. Но эта война носит динамический характер: одно контрнаступление, другое и так далее.

В то же время многие эксперты высказывают мнение, что якобы "все пропало", "ситуация зашла в тупик".

Украине нужно разговаривать с Европой так: ничего не пропало, это рабочий момент, для реализации которого нужны деньги от партнеров. Мы можем побороть Россию, отбить территории, однако тогда столько-то нужно заплатить,

– подчеркнул политтехнолог.

Политтехнолог объяснил, почему на Западе появляются публикации о том, что якобы "контрнаступление провалилось": смотрите видео

Кроме того, не стоит летать в облаках. Если сейчас Владимир Путин получит то, что ему нужно, в частности оккупированные территории, он будет готов к войне с НАТО не через 6 – 7 лет, а уже через 3 года.

В этом смысле европейские партнеры начали активно перевооружаться. Однако оружие, которое они покупают, в Украине уже сейчас выполнило бы свою функцию.

"Сегодня нужно переводить риторику в другую плоскость. Не "Украина проигрывает Путину", а "Запад проигрывает" ему. Этот тезис будет понятен рядовому избирателю в США или Европе", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

О чем пишут западные СМИ