Россия разрушила дом в Запорожье: есть погибшие
Россияне атаковали Запорожье. Четыре человека, в том числе ребенок, оказались в ловушке разрушенного частного дома.
Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.
Каковы последствия атаки на Запорожье
В результате российской атаки ранения получили 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.
К сожалению, две женщины были извлечены из-под завалов без признаков жизни.
Спасательно-поисковая операция на месте продолжается.
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Также в результате утренней атаки Запорожья пострадал один из городских рынков.
В Запорожье горел рынок / ГСЧС
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Напомним, что утром 26 сентября взрыв также прогремел в Киеве. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением.