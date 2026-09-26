Россия разрушила дом в Запорожье: есть погибшие

Россияне атаковали Запорожье. Четыре человека, в том числе ребенок, оказались в ловушке разрушенного частного дома.

Об этом сообщил сопредседатель Рады обороны Запорожской области Иван Федоров.

Каковы последствия атаки на Запорожье

В результате российской атаки ранения получили 4-летний мальчик и 45-летний мужчина.

К сожалению, две женщины были извлечены из-под завалов без признаков жизни.

Спасательно-поисковая операция на месте продолжается.

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Также в результате утренней атаки Запорожья пострадал один из городских рынков.

В Запорожье горел рынок / ГСЧС

К слову, оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, что утром 26 сентября взрыв также прогремел в Киеве. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением.