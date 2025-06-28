Россия развивает авиационный завод в Казани: там изготавливают в частности бомбардировщики Ту-160

Россия интенсивно расширяет Казанский авиационный завод. Это ключевое предприятие, производящее стратегические бомбардировщики, которые активно используются в войне против Украины.

Кремль стремится компенсировать потери от западных санкций и нарастить внутреннее производство самолетов для армии и гражданской авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Россия расширяет авиационный завод в Казани

Спутниковые снимки показывают строительство новых ангаров общей площадью почти 19 тысяч квадратных метров, в частности одного длиной 320 метров.

Эти работы – часть масштабной модернизации предприятия,, которая будет стоить почти 90 миллиардов рублей, которую планируют завершить не раньше конца 2026 года. Ее цель – компенсировать потери из-за западных санкций и обеспечить армию и гражданскую авиацию в условиях изоляции.

Казанский авиазавод остается единственным производителем стратегических самолетов Ту-160М и Ту-160М2. Здесь также продолжается модернизация Ту-22М3. Самолеты с этого предприятия Украина неоднократно пыталась уничтожить дронами в глубоком тылу врага.

Впрочем, несмотря на активное расширение, реальные темпы производства остаются низкими: за 2024 год российское командование получило лишь несколько модернизированных самолетов. Причины – нехватка персонала, дефицит импортных комплектующих и проблемы с организацией производства.

Гражданское направление также буксует: из 23 заказанных Ту-214 фактически завершен только один. Из-за задержек даже государственный "Аэрофлот" пригрозил отказом от контрактов, хотя, как считают эксперты, вероятность такого шага минимальна – слишком большие уже вложенные государственные средства.