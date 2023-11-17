Чтобы спровоцировать переворот: Зеленский предупредил, что Россия разворачивает кампанию Майдан-3

Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к дезинформационной кампании. Цель врага – создать хаос в украинском обществе.

Украинский лидер сказал журналистам, чего стремится достичь Россия в конечном счете. По словам Зеленского, планы врага подтверждает наша разведка и информация от партнеров.

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Что известно о планах россиян по "Майдану-3"

Владимир Зеленский заявил, что оккупанты стремятся посеять раскол в нашем обществе, создав "хаос" внутри страны и, в конце концов, устранить президента.

У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров,

– Зеленский.

По данным журналистов, президент описал план дезинформации, известный внутри страны как "Майдан-3".

"Майдан для них – это переворот, поэтому операция ясна", – добавил президент.

Зеленский в очередной раз заверил, что его правительство никогда не пойдет на то, что напоминает заморозку конфликта. Ведь в Киеве все понимают, чем все это обернется в будущем.

Маск озвучил скандальное заявление о Зеленском

Американский миллиардер Илон Маск сделал новое скандальное заявление об Украине. На этот раз он вспомнил о Владимире Зеленском и Валерии Залужном.

В сети распространили аудиозапись, на которой говорит человек с очень похожим на Илона Маска голосом. Человек на записи озвучивает тезисы российской пропаганды.

Я думаю, что Залужный действительно тот, кто ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее. Зеленский долго живет в реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности,

– говорится на записи.

Кстати, недавно Маск заявил, что якобы Владимиру Зеленскому стоит пойти на переговоры с Путиным. Тогда же предприниматель взялся "сочувствовать" российским захватчикам.