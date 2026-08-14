Россия резко усилила антиукраинскую кампанию в Польше: объем дезинформации вырос на 250%

Российские спецслужбы активизировали масштабную информационную кампанию в Польше, пытаясь усугубить противоречия между Варшавой и Киевом. Для этого Москва использует острые исторические вопросы, тему украинских беженцев и реальные разногласия между странами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польских чиновников и анализ Польского института международных отношений.

В чем заключается новая тактика России?

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что после начала публичного спора между Польшей и Украиной российская дезинформация буквально "взорвалась" в социальных сетях и на российских медиаплатформах.

По его словам, впоследствии часть этих нарративов начали распространять и отдельные польские СМИ, что помогло российским сообщениям выйти за пределы первоначальной аудитории.

Речь идет прежде всего о контенте, призванном сформировать у польского общества негативное отношение к Украине и украинцам. Российская пропаганда активно использует исторические споры между двумя странами, в частности вопросы, связанные с событиями Второй мировой войны, а также недовольство присутствием украинских беженцев в Польше.

По данным анализа Польского института международных отношений, объем антиукраинских материалов на польском языке в социальных сетях X, Facebook, инстаграм, TikTok и YouTube вырос более чем на 250%.

Эксперты обращают внимание на то, что российская кампания стала сложнее для выявления. Кремль не обязательно создает полностью выдуманные истории – вместо этого он использует реальные конфликтные темы, вырывает отдельные факты из контекста и преувеличивает их значение.

Именно это, по словам польских чиновников, делает такие атаки особенно опасными: сообщения могут содержать долю правды, но в то же время формировать манипулятивный вывод.

Еще одной особенностью кампании является использование автоматизированных аккаунтов и ботоферм. Они могут массово распространять одинаковые или похожие сообщения, создавая впечатление, что значительное количество поляков одновременно возмущено действиями Украины.

Польские эксперты также отмечают, что Москва воспользовалась уже существующими противоречиями между польским и украинским обществами. То есть Кремлю не нужно создавать конфликт с нуля – достаточно усилить существующие эмоции, сделать их более заметными и направить против двусторонних отношений.

В то же время Москва отрицает причастность к информационной кампании. В посольстве России в Варшаве назвали обвинения "безосновательными".

Российская Федерация не вмешивается в отношения между другими государствами,

– говорится в заявлении российского посольства в Варшаве

Несмотря на это, польские чиновники и эксперты предупреждают о необходимости внимательно относиться к информации, которая распространяется на фоне польско-украинских споров. Особенно это касается материалов, в которых одновременно затрагиваются реальные исторические вопросы, негативные эмоции в отношении беженцев и призывы пересмотреть поддержку Украины.

Для Кремля раскол между Польшей и Украиной выгоден, поскольку Варшава остается одним из ключевых партнеров Киева и важным участником европейской поддержки Украины. Именно поэтому российская информационная кампания направлена не только на формирование негативного отношения к украинцам, но и на ослабление доверия между двумя государствами.

Напомним, в Польше участились случаи агрессии и предвзятого отношения к украинцам. Речь идет как о физических нападениях и унижениях, так и о психологическом давлении и буллинге украинских детей в школах. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ситуация вызывает беспокойство, однако Киев стремится не допустить дальнейшего обострения отношений между двумя обществами.