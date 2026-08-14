Про це повідомляє Reuters із посиланням на польських посадовців та аналіз Польського інституту міжнародних відносин.

У чому полягає нова тактика Росії?

Заступник міністра цифровізації Польщі Павел Ольшевський заявив, що після початку публічної суперечки між Польщею та Україною російська дезінформація буквально "вибухнула" в соціальних мережах та на російських медіаплатформах.

За його словами, згодом частину цих наративів почали поширювати й окремі польські медіа, що допомогло російським повідомленням вийти за межі початкової аудиторії.

Йдеться передусім про контент, який має сформувати у польського суспільства негативне ставлення до України та українців. Російська пропаганда активно використовує історичні суперечки між двома країнами, зокрема питання, пов'язані з подіями Другої світової війни, а також невдоволення присутністю українських біженців у Польщі.

За даними аналізу Польського інституту міжнародних відносин, обсяг антиукраїнських матеріалів польською мовою у соціальних мережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зріс більш ніж на 250%.

Експерти звертають увагу, що російська кампанія стала складнішою для виявлення. Кремль не обов'язково створює повністю вигадані історії – натомість використовує реальні конфліктні теми, вириває окремі факти з контексту та перебільшує їхнє значення.

Саме це, за словами польських посадовців, робить такі інформаційні атаки особливо небезпечними: повідомлення можуть містити частину правди, але водночас формувати маніпулятивний висновок.

Ще однією особливістю кампанії є використання автоматизованих акаунтів та ботоферм. Вони можуть масово поширювати однакові або схожі повідомлення, створюючи враження, що значна кількість поляків одночасно обурена Україною.

Польські експерти також наголошують, що Москва скористалася вже наявними суперечностями між польським та українським суспільствами. Тобто Кремлю не потрібно створювати конфлікт із нуля – достатньо посилити наявні емоції, зробити їх більш помітними та спрямувати проти двосторонніх відносин.

Водночас Москва заперечує причетність до інформаційної кампанії. У посольстві Росії у Варшаві назвали звинувачення "безпідставними".

Російська Федерація не втручається у відносини між іншими державами,

– йдеться в заяві російського посольства у Варшаві

Попри це, польські посадовці та експерти попереджають про необхідність уважно ставитися до інформації, яка поширюється на тлі польсько-українських суперечок. Особливо це стосується матеріалів, що одночасно використовують реальні історичні питання, негативні емоції щодо біженців та заклики переглянути підтримку України.

Для Кремля розкол між Польщею та Україною є вигідним, оскільки Варшава залишається одним із ключових партнерів Києва та важливим учасником європейської підтримки України. Саме тому російська інформаційна кампанія спрямована не лише на формування негативного ставлення до українців, а й на послаблення довіри між двома державами.

Нагадаємо, у Польщі почастішали випадки агресії та упередженого ставлення до українців. Йдеться як про фізичні напади та приниження, так і про психологічний тиск і булінг українських дітей у школах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ситуація викликає занепокоєння, однак Київ прагне не допустити подальшого загострення між двома суспільствами.