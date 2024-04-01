Враг готов производить больше дронов: Гуменюк говорит, что в Россию прибыл грузовой борт из Ирана
Российские оккупанты продолжают активно применять БПЛА против Украины. В ВСУ рассказали, что враг производит часть дронов на своей территории, для этого использует иранские компоненты.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 1 апреля рассказала о беспилотных летательных возможностях захватчиков. По ее словам, в Россию на днях прибыл рейс из Ирана. Это может свидетельствовать, что дронов у противника будет больше, ведь появились возможности для их производства – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
Смотрите также 3-тонные "царь-бомбы" ФАБ-3000, которыми Россия бомбила Мариуполь и Афганистан: есть ли угроза Украине
Россия налаживает производство БПЛА
Гуменюк отметила, что, учитывая имеющуюся информацию, атаки беспилотниками со стороны оккупантов не будут прекращаться. Кремль имеет запасы, и, кроме того, налаживает отношения с Тегераном, чтобы получать компоненты для производства большего количества дронов на своей территории.
В последние дни мы наблюдали перелеты грузового борта из Тегерана в Москву, что свидетельствует, что россияне готовы производить больше дронов. Враги продолжают собирать средства поражения на своей территории, они в активной работе,
– сказала спикер.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга заметила, что Украина обнаружила: россияне все чаще атакуют города нашего государства БПЛА, изготовленными на своей территории на соответствующих объектах. Оккупанты маркируют такие дроны специфическими буквами, которые использует российская армия.
Смотрите также Мягко приземлили: как ВСУ удалось посадить невредимым вражеский "Шахед"
Последняя вражеская атака дронами
- По словам Гуменюк, ночь на 1 апреля, по сравнению с другими ночами, была спокойной. Захватчики запускали беспилотники по Харьковской и Сумской областях. Объявляли воздушную тревогу, она длилась около часа.
- Утром в Генштабе ВСУ отчитались, что удалось сбить 2 из 3 российских "Шахедов", которые летели на Украину. В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга констатировала, противник не прекращал артиллерийских обстрелов, а также заявила об уменьшении количества разведывательных дронов оккупантов.
- "В прошлом году мы наблюдали более 200 разведывательных дронов в нашей зоне ответственности – на участке почти от Одессы до Запорожья. На днях их немного меньше, но враг продолжает разведку", – уточняла Гуменюк во время того же включения в эфире телемарафона.