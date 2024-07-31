Россияне очень напуганы: почему чаще стали сбивать собственную авиацию

В Донецкой области 31 июля российские ПВО, вероятно, сбили собственный вертолет Ми-8. Есть информация, что на борту были ранены оккупанты.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 каналу, что недооценивать врага опасно, однако россияне на временно оккупированных территориях очень нервничают. Все чаще раздаются взрывы в Донецке и его окрестностях.

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Россияне используют все средства обороны

Селезнев отметил, что на территории Донецкой области есть много военных объектов, которые Силы обороны, с начала 2022 года, начали регулярно атаковать. ВСУ применяют дроны и ракеты.

Россияне очень напуганы из-за этого, поэтому привлекают все свои силы и средства, которые размещены в районе Донецка. Противник пытается сбивать все, что находится в этом воздушном пространстве,

– сказал военный эксперт.

Он отметил, что иногда под ракетные удары россиян попадает и их авиационная техника, в частности говорится и о вертолете Ми-8.

Регулярные атаки Сил обороны вокруг временно оккупированного Донецка наносят оккупантам значительный ущерб. По словам Владислава Селезнева, противник теряет личный состав, бронетехнику, команды пункта управления и связи, а также элементы критической инфраструктуры.

"В рамках превентивной деятельности Силы обороны Украины разрушают все вражеские планы по активизации наступательных действий", – отметил он.