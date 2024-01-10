Россия "бомбардировала" Воронеж и оккупированное Рубежное: в разведке Британии объяснили, почему так произошло

На прошлой неделе Россия сбросила авиационные боеприпасы по собственной и оккупированной территории. Такие "бомбардировки собственных городов" могут являться следствием недостаточной подготовки оккупантов.

Об этом говорится в отчете британской разведки. Там добавили, что "аномальный сброс боеприпасов происходит не впервые".

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Почему оккупанты бомбят собственные города

В разведке Великобритании отметили, что только с начала 2024 года оккупанты уже дважды бомбили собственные населенные пункты. Так, 2 января один из самолетов, который должен был атаковать территорию Украины, выпустил ракету на Петропавловку в Воронежской области. Взрыв был настолько мощным, что повредил 9 домов. К слову, этот инцидент произошел, когда Россия массированно атаковала территорию Украины.

Второй инцидент произошел также тогда, когда враг массированно атаковал – 8 января. Тогда оккупанты "случайно" сбросили на временно оккупированное Рубежное в Луганской области неуправляемый боеприпас ФАБ-250. Оккупанты сразу пытались скрыть реальные последствия трагедии, однако свидетелей было очень много.

Оба инцидента произошли во время боевых вылетов российских самолетов. К слову, в апреле 2023 года российский Су-24 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над городом Белгород в России, а в сентябре 2022 года в Ставропольском крае "случайно" упала ракета "Кинжал".

Склонность России к сохраняющимся инцидентам с боеприпасами, вероятно, усиливается недостаточной подготовкой и усталостью экипажа, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий,

– отметили в разведке Британии.

"Кинжалы" тоже "случайно" падают в России

Неоднократно в России падали и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Оружие, которому нет аналогов почему-то несколько раз на территории России. Кроме вышеуказанного случая, когда ракета упала в Ставропольском крае, есть еще один. В сентябре 2023 года "Кинжал" упал на территории Тульской области.

Тогда оккупанты заявили, что ракета упала из-за "нештатного износа системы". Интересно, что российский генштаб отчитался, что все ракеты якобы достигли своих целей, пока тульский тракторист не обнаружил торчавший на его огороде "Кинжал".

Муж сразу вызвал полицию, а те военных. После этого к месту падения ракеты выехали все силовики области и позвали даже представителей завода-производителя Х-47М2. Уже на месте коломенские инженеры из конструкторского бюро "Машиностроение" пришли к выводу, что невозможно транспортировать гиперзвуковую ракету "Кинжал" из Тулы и снова собрать. Потому ракету решили взорвать.