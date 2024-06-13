Охотятся за машинами гражданских: оккупанты коварно обстреливают КАБами Херсонщину
Россияне активно используют управляемые авиационные бомбы. В течение месяца они выпускают по Украине примерно 300 КАБов. Их направляют на военные, гражданские объекты, критическую инфраструктуру.
От российских обстрелов ежедневно страдает правобережье Херсонщины. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что местные уже очень хорошо различают звуки различных видов оружия.
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Что предшествует обстрелу КАБами
Люди слышат даже малейшие звуки. Больше всего они заметны в частном секторе, Бериславском районе. Там однозначно понятно, что летит КАБ. Зато в местах, где больше застроек, подлет авиабомбы слышно не столь хорошо.
Прилету КАБа всегда предшествует очень мощная разведка БПЛА. То есть все российские дроны постоянно летают, преследуют людей. Поскольку движение на трассах небольшое, то беспилотник может легко увидеть транспорт, который движется,
– рассказала журналистка из Херсона.
Очень часто оккупанты своими дронами преследуют гражданский транспорт, чтобы спустить на него взрывчатку. После этого через какое-то время неподалеку прилетает КАБ. Это происходит постоянно. Россия проводит системные обстрелы мирных населенных пунктов артиллерией и авиабомбами.
Обстрелы Херсонщины: что известно
- Мирное население правобережной Херсонщины находится под обстрелами. Чаще всего взрывы раздаются утром и вечером. Из-за обстрелов у людей проблемы с коммуникациями, электроэнергией, отсутствует связь. Оккупанты намеренно стреляют так, чтобы люди как можно дольше были без электричества.
- В ночь на 12 июня россияне намеренно целились по энергетике Херсонщины. Были частично повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому в области могут применять аварийные отключения. Чтобы избежать утечки информации энергетики даже не обнародуют графиков отключений.
- Россияне могут готовить провокацию на Херсонщине, которая приведет к гибели мирных жителей. Так пропагандисты рассказывают, что из Киева в область якобы прибыли украинские военные, которые хотят снимать российские преступления. На самом деле оккупанты могут сами готовиться подобные атаки, чтобы потом обвинить в них Украину.