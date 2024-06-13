Охотятся за машинами гражданских: оккупанты коварно обстреливают КАБами Херсонщину

Россияне активно используют управляемые авиационные бомбы. В течение месяца они выпускают по Украине примерно 300 КАБов. Их направляют на военные, гражданские объекты, критическую инфраструктуру.

От российских обстрелов ежедневно страдает правобережье Херсонщины. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что местные уже очень хорошо различают звуки различных видов оружия.

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Что предшествует обстрелу КАБами

Люди слышат даже малейшие звуки. Больше всего они заметны в частном секторе, Бериславском районе. Там однозначно понятно, что летит КАБ. Зато в местах, где больше застроек, подлет авиабомбы слышно не столь хорошо.

Прилету КАБа всегда предшествует очень мощная разведка БПЛА. То есть все российские дроны постоянно летают, преследуют людей. Поскольку движение на трассах небольшое, то беспилотник может легко увидеть транспорт, который движется,

– рассказала журналистка из Херсона.

Очень часто оккупанты своими дронами преследуют гражданский транспорт, чтобы спустить на него взрывчатку. После этого через какое-то время неподалеку прилетает КАБ. Это происходит постоянно. Россия проводит системные обстрелы мирных населенных пунктов артиллерией и авиабомбами.

Обстрелы Херсонщины: что известно