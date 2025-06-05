"Россияне выпустили по центру Херсона 4 КАБа": херсонский журналист сообщил о последствиях

Российские войска с самого утра 5 июня массированно обстреливают Херсон. Зафиксированы попадания в областную государственную администрацию и жилые дома.

Херсонский журналист и редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко в разговоре с 24 Каналом поделился деталями атаки. По его словам, обстрелы Херсона стали регулярными.

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Что известно о последствиях атаки по Херсону

"Около 05:40 утра российские войска сбросили 4 управляемые авиабомбы на центр Херсона", – отметил Никитенко.

Две из них попали в здание областной государственной администрации на площади Свободы. Еще одна попала в жилой дом рядом, а четвертая упала в сквере за ОГА.

Около 15:20 был нанесен повторный удар. На этот раз россияне на областную государственную администрацию сбросили авиабомбу ФАБ-1500 – это 1500 килограммов взрывчатки.

После первого удара было сообщение о нескольких раненых и погибших,

– отметил херсонский журналист.

По состоянию на сейчас точные данные о пострадавших уточняются, ожидается официальная информация.

Об атаке дронами на Херсон

Кроме авиаударов, в городе регулярно фиксируются десятки атак FPV-дронами и дронами со сбросами. Это стало почти повседневным явлением. Чаще всего обстрелы происходят в так называемой "красной зоне", но атаки случаются и в других районах города.

Дроны атакуют автомобили, пешеходов и жилые дома,

– отметил Сергей Никитенко.

В последнее время участились случаи, когда FPV-дроны просто врезаются в здания. К сожалению, количество раненых растет. Проблем действительно очень много.

Заметим, в результате российского авиаудара по Херсону пострадали три человека, среди них – первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.