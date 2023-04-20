В Угледаре враг ударил по многоэтажке: ужасные кадры разрушений
Источник:72 ОМБр имени Черных Запорожцев
В ночь на 20 апреля российские оккупанты нанесли авиаудар по Угледару Донецкой области. Террористы попали в жилой дом.
Авиабомбы попали в многоэтажку. В результате попадания обрушился целый подъезд.
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Последствия обстрела
Страна-агрессор еще раз доказывает, что не имеет никаких моральных принципов. После сброса авиабомб жилой дом обрушился. Под завалами оказались люди.
Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилой дом. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду – выжить в этой войне. Вместо надежды – только руины… и утраченные жизни мирных людей. Разрушение и смерть – это все на что способны россияне,
– говорится в сообщении.
На странице бригады опубликовали жуткие кадры разрушения. Пока о жертвах или пострадавших информации нет.
Россия ударила по Угледару / Фото 72 ОМБр имени Черных Запорожцев
Оккупанты обстреляли Волчанск: детали
- Российские военные вечером 18 апреля нанесли авиаудар по Волчанску, что в Харьковской области. Как отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрела повреждения получили 2 жилых дома, хозяйственные постройки, а также рынок. Что касается последнего, то в результате масштабного пожара выгорело около 60 павильонов.
- Утром 19 апреля стало известно, что из-за удара ранения получили супруги 68 и 54 лет. Им на месте оказали помощь. Впоследствии из-под завалов спасатели извлекли тела двух мирных жителей. Россияне забрали жизни 50-летнего мужчины и 44-летней женщины.
- Известно, что к поисково-спасательным работам привлекали 15 спасателей и 15 сотрудников коммунальных служб.