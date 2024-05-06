Россияне сбросили на Золочев 4 авиабомбы: там масштабные разрушения, есть раненые

Российские оккупанты в ночь на 6 мая атаковали Золочев Харьковской области. Враги цинично сбросили на поселок четыре авиабомбы.

Спасатели написали, что в результате вражеского обстрела пострадали люди. В поселке вспыхнули пожары, есть значительные повреждения.

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Что известно об атаке россиян по Золочеву

Начальник Главного управления полиции в Харьковской области Владимир Тимошко написал, что россияне атаковали Золочев ориентировочно в 2:30 6 мая.

Обломочные ранения и минно-взрывные травмы получила гражданская женщина 1964 года рождения и двое полицейских, которые находились на дежурстве в отделении полиции,

– рассказали в полиции.

Руководитель Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко рассказал Суспильному, что враги повредили:

здание Детско-юношеской спортивной школы,

поселковый совет,

отдел полиции,

дом детской юношеской школы,

дом культуры и управление социальной защиты,

суд и, предварительно, 10 частных домов.

Кроме того, Россия прямым попаданием уничтожила котельную Детско-юношеской спортивной школы и два частных дома.

К сожалению, есть трое раненых. В частности, осколочные ранения и контузии у женщины и двух полицейских.

Последствия атаки на Золочев Харьковской области

Утром 6 мая спасатели уточнили, что враги авиабомбами попали по центральной части поселка.

Произошло 2 пожара – горел жилой дом и здание котельной. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным в результате обстрела пострадала женщина,

– объяснили в ГСЧС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что у раненой 59-летней женщины осколочные ранения и контузии.

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