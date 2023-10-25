Россияне сбросили в Черное море неизвестную взрывчатку: под атакой оказались гражданские суда
После нескольких дней затишья оккупанты снова активизировали свою тактическую авиацию над Черным морем. Страна-агрессор атаковала гражданские суда.
Российские оккупанты сбросили в акватории Черного моря неизвестную взрывчатку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Можно ли использовать морские дроны Sea baby в Азовском море: в ВМС дали исчерпывающий ответ
Россияне снова активизировались над Черным морем
Наталья Гуменюк рассказала, что 24 октября российские захватчики нанесли несколько ударов у объектов гражданского судоходства. Она допустила, что атакой на гражданские суда враг, вероятно, хотел дискредитировать украинские Силы обороны.
Мы несколько дней не наблюдали подлетов к морским путям и сбросов неизвестных взрывных устройств. Сегодня враг активизировался и сбросил четыре неизвестных устройства, очевидно пытаясь повредить гражданскому судоходству и дискредитировать Силы обороны Украины,
– рассказала Гуменюк.
Отметим, 23 октября Наталья Гуменюк сообщила, что враг впервые за долгое время вывел в Черное море 2 ракетоносителя с общим залпом до 16 "Калибров". Поэтому угроза ракетных ударов возросла.
Какая ситуация в Черном море
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что в Черном море может находиться несколько тысяч российских мин. Он отметил, что этот вопрос не менее нескольких лет и активным разминированием можно будет заняться только после войны.
- Кроме Украины, к разминированию моря готовятся Румыния, Болгария и Турция.
- Сейчас происходит разминирование на маршруте нового украинского морского коридора. В этом Украине помогают минно-тральные группы ВМС Болгарии и Румынии.