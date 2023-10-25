Россияне сбросили в Черное море неизвестную взрывчатку: под атакой оказались гражданские суда

После нескольких дней затишья оккупанты снова активизировали свою тактическую авиацию над Черным морем. Страна-агрессор атаковала гражданские суда.

Российские оккупанты сбросили в акватории Черного моря неизвестную взрывчатку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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Россияне снова активизировались над Черным морем

Наталья Гуменюк рассказала, что 24 октября российские захватчики нанесли несколько ударов у объектов гражданского судоходства. Она допустила, что атакой на гражданские суда враг, вероятно, хотел дискредитировать украинские Силы обороны.

Мы несколько дней не наблюдали подлетов к морским путям и сбросов неизвестных взрывных устройств. Сегодня враг активизировался и сбросил четыре неизвестных устройства, очевидно пытаясь повредить гражданскому судоходству и дискредитировать Силы обороны Украины,

– рассказала Гуменюк.

Отметим, 23 октября Наталья Гуменюк сообщила, что враг впервые за долгое время вывел в Черное море 2 ракетоносителя с общим залпом до 16 "Калибров". Поэтому угроза ракетных ударов возросла.

Какая ситуация в Черном море