Россия терроризирует Запорожскую область авиаударами, дронами и артиллерией. На фронте продолжаются бои, а на оккупированных территориях захватчики милитаризуют детей и готовятся к зиме.

О последствиях ночной атаки на Запорожье и ситуации в регионе рассказал в эфире 24 Канала корреспондент из Запорожья.

Атака на Запорожье авиабомбами: есть погибшие и десятки раненых

В ночь на 24 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью четырьмя бомбардировщиками. Около четырех утра город сотрясли взрывы: по предварительным данным, оккупанты сбросили 16 управляемых авиабомб.

В результате атаки погибли два человека, еще 40 человек получили ранения. Среди пострадавших – младенец, а также дети в возрасте 4, 6 и 16 лет.

Повреждены жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры. Корреспондент из Запорожья рассказал о последствиях российского удара. По его словам, россияне цинично направили авиабомбы прямо на город.

Цинично сбросили эти бомбы прямо на город. Я так понимаю, оружие у них неточное, они упорно пытаются поразить запорожские мосты… но приносят столько горя и смертей людям,

– отметил корреспондент.

По информации Рады обороны области, за сутки в результате российских ударов погибли пять человек. То есть последствия атак затрагивают не только областной центр, но и другие населенные пункты региона.

Сколько ударов нанесли россияне по Запорожской области

По данным областной военной администрации, за сутки российская армия нанесла 687 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Среди них: 17 авиационных ударов управляемыми авиабомбами; 553 атаки беспилотниками; 3 обстрела из реактивных систем залпового огня; 114 артиллерийских ударов.

В областной администрации отметили, что общее количество атак было меньше, чем обычно. В частности, артиллерийских обстрелов зафиксировали примерно в два раза меньше.

Что происходит на фронте

Наиболее горячим остается Гуляйпольское направление. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток российские войска 13 раз пытались провести атаку на украинские позиции.

Оккупанты намеревались продвинуться в направлении Егоровки, Малого Запорожья, Рождественки, Доброполья, Воздвиженки и Гуляйпольского.

В то же время украинские подразделения продолжают наносить удары по российской логистике. В частности, операторы подразделения "Ронины" охотятся за транспортом оккупантов и уничтожают средства связи, затрудняя снабжение российских войск на передовой.

На Ореховском направлении в течение суток штурмовых действий не фиксировалось. В то же время в Гуляйпольском районе ситуация остается напряженной: по данным DeepState, на отдельных участках наблюдается продвижение российских войск и продолжаются бои.

В оккупированной части Запорожской области – проблемы с водой и теплом: что обещает Россия

Между тем на временно оккупированных территориях Запорожской области накаляются проблемы с коммунальными услугами в преддверии зимы.

Так называемый губернатор оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий провел более чем двухчасовую прямую линию с местными жителями. Люди жаловались на отсутствие воды, отопления и другие проблемы.

В ответ оккупационный руководитель заявил, что российское Министерство энергетики якобы выделит дополнительное энергетическое оборудование. По его словам, вопрос о перезимовке в оккупированном регионе находится в Москве "на отдельном контроле".

Оккупанты готовят детей к войне в Запорожской области

Еще одно направление российской политики на временно оккупированных территориях – милитаризация несовершеннолетних. Захватчики продолжают привлекать украинских детей к военно-пропагандистским мероприятиям и фактически готовят их к службе в российских структурах.

У нас есть очередные фоторепортажи, доказательства для международных организаций о том, что Россия пытается сделать из наших несовершеннолетних детей свое пушечное мясо,

– отметил корреспондент.

В частности, оккупационные ресурсы сообщают о проведении пятидневного мероприятия милитаристской направленности "Военная тропа". Подросткам предлагают занятия с использованием мотоциклов, лазерные бои и другие мероприятия военного характера.

Такие мероприятия являются частью системной политики России по милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях.

Россияне увеличили нагрузку на трассу Мелитополь – Мариуполь

Также оккупационные источники сообщают о росте нагрузки на трассу Мелитополь – Мариуполь. По их данным, интенсивность движения на этом участке увеличилась в полтора раза.

В то же время россиян призывают быть осторожными при передвижении по трассе, поскольку там регулярно фиксируют украинские беспилотники. По дороге движется большое количество российской техники, что делает ее важной для военной логистики оккупантов.

Россия усиливает террор в Запорожье

Российские войска систематически проводят атаки на Запорожье и область, применяя управляемые авиабомбы, ударные дроны и артиллерию.

В частности, в ноябре оккупанты неоднократно наносили массированные удары по региону, в том числе целенаправленно поражая гражданскую инфраструктуру. 2 ноября под обстрелом оказались 47 населенных пунктов, по которым россияне нанесли 930 ударов. А 10 ноября было зафиксировано еще 1107 ударов по 54 населенным пунктам.