Про наслідки нічної атаки на Запоріжжя та ситуацію в регіоні розповів в ефірі 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя.

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Атака на Запоріжжя авіабомбами: є загиблі та десятки поранених

У ніч проти 24 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю чотирма бомбардувальниками. Близько четвертої ранку місто сколихнули вибухи: за попередніми даними, окупанти скинули 16 керованих авіабомб.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 40 зазнали поранень. Серед постраждалих – немовля та діти віком 4, 6 і 16 років.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкт транспортної інфраструктури. Кореспондент із Запоріжжя розповів про наслідки російського удару. За його словами, росіяни цинічно спрямували авіабомби просто на місто.

Цинічно кинули просто на місто ці бомби. Я так розумію, зброя в них неточна, вони вперто намагаються уразити запорізькі мости… але несуть стільки горя і смертей людям– зауважив кореспондент.

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За інформацією Ради оборони області, за добу внаслідок російських ударів загинули п'ятеро людей. Тобто наслідки атак охоплюють не лише обласний центр, а й інші населені пункти регіону.

Скільки ударів завдали росіяни по Запорізькій області

За даними обласної військової адміністрації, протягом доби російська армія завдала 687 ударів по населених пунктах Запорізької області. Серед них: 17 авіаційних ударів керованими авіабомбами; 553 атаки безпілотниками; 3 обстріли з реактивних систем залпового вогню; 114 артилерійських ударів.

В обласній адміністрації зазначили, що загальна кількість атак була меншою, ніж зазвичай. Зокрема, артилерійських обстрілів зафіксували приблизно вдвічі менше.

Що відбувається на фронті

Найгарячішим залишається Гуляйпільський напрямок. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби російські війська 13 разів намагалися атакувати українські позиції.

Окупанти мали наміри просунутися в напрямку Єгорівки, Малого Запоріжжя, Різдвянки, Добропілля, Воздвиженки та Гуляйпільського.

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Водночас українські підрозділи продовжують бити по російській логістиці. Зокрема, оператори підрозділу "Роніни" полюють на транспорт окупантів і знищують засоби зв'язку, ускладнюючи постачання російських військ на передову.

На Оріхівському напрямку протягом доби штурмових дій не фіксували. Водночас на Гуляйпільщині ситуація залишається напруженою: за даними DeepState, на окремих ділянках є просування російських військ і тривають бої.

На окупованому Запоріжжі – проблеми з водою та теплом: що обіцяє Росія

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загострюються проблеми з комунальними послугами напередодні зими.

Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький провів понад двогодинну пряму лінію з місцевими жителями. Люди скаржилися на відсутність води, опалення та інші проблеми.

У відповідь окупаційний керівник заявив, що російське Міністерство енергетики нібито виділить додаткове енергетичне обладнання. За його словами, питання проходження зими в окупованому регіоні перебуває в Москві "на отдельном контроле".

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Окупанти готують дітей до війни на Запоріжжі

Ще один напрям російської політики на тимчасово окупованих територіях – мілітаризація неповнолітніх. Загарбники продовжують залучати українських дітей до військово-пропагандистських заходів і фактично готують їх до служби в російських структурах.

Ми маємо чергові фоторепортажі, докази для міжнародних організацій щодо того, як Росія з наших дітей неповнолітніх намагається зробити своє гарматне м'ясо– зауважив кореспондент.

Зокрема, окупаційні ресурси повідомляють про проведення п'ятиденного заходу мілітаристського спрямування "Военная тропа". Підліткам пропонують заняття з використанням мотоциклів, лазерні бої та інші заходи військового характеру.

Такі заходи є частиною системної політики Росії з мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни збільшили навантаження на трасу Мелітополь – Маріуполь

Також окупаційні джерела повідомляють про зростання навантаження на трасу Мелітополь – Маріуполь. За їхніми даними, інтенсивність руху на цій ділянці збільшилася в півтора раза.

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Водночас росіян закликають бути обережними під час пересування трасою, оскільки там регулярно фіксують українські безпілотники. Дорогою рухається велика кількість російської техніки, що робить її важливою для військової логістики окупантів.

Росія посилює терор Запоріжжя

Російські війська систематично атакують Запоріжжя та область, застосовуючи керовані авіабомби, ударні дрони й артилерію.

Зокрема, у листопаді окупанти неодноразово завдавали масованих ударів по регіону, зокрема цілячись у цивільну інфраструктуру. 2 листопада під вогнем опинилися 47 населених пунктів, по яких росіяни завдали 930 ударів. А 10 листопада зафіксували ще 1107 ударів по 54 населених пунктах.