Россия сделала ход конем, – Костенко о стягивании войск к границе с Украиной

Россия стягивала свои войска на украинскую границу еще в апреле 2021 года. Кремль так вырабатывает свою политику, чтобы иметь возможность постоянно угрожать.

Россия намерена с позиции силы общаться с нашим государством и влиять на внешнюю и внутреннюю политику Украины. Об этом отметил в авторской программе Егора Скорины "Такі справи" на 24 канале секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

Обратите внимание Мы готовы к новому витку боевых действий, – командующий ОС

По его словам, Россия пытается показывать Европе, что войска стоят, и они всегда готовы развернуть их и показывать Украину как нестабильного партнера.

Россия не отвела всю технику

Мол, в наше государство нельзя инвестировать, вкладывать деньги, потому что в любой момент Россия может организовать эскалацию конфликта.

Тогда Россия, стягивая войска, сделала ход конем – отвела личный состав, а всю технику, которую тяжело перекидывать, оставили на местах,

– подчеркнул Костенко.

По его словам, Кремль превратил такие действия в свою политику. Костенко считает, что есть несколько факторов, почему именно сейчас поднимают соответствующую тему.

В частности, может быть, сейчас есть желание ввести санкции против России. Мне хотелось бы думать, что это причинно-следственные действия. Роман Костенко Секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности

Стягивание войск России к украинской границе

В мировых СМИ обращают внимание на всеобщее наращивание агрессивной риторики Кремля против Украины и в то же время обострение отношений России с НАТО.

Вчера, 1 ноября, Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором назвало волну сообщений о стягивании российских войск "элементом информационно-психологических действий".

Уже 2 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал сообщения западных СМИ "дезинформацией" и заявил, что войска России уже давно сконцентрированы в этих районах.

Костенко рассказал о стягивании Россией войск: смотрите видео