Россия сделала вброс, что Украина отказалась останавливать войну: в МИДе ответили на циничный фейк

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в марте в Анталии встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Спустя более двух месяцев российские пропагандисты решили бросить фейк, что Украина из-за давления Запада отказалась останавливать войну, когда Россия уже была готова к этому.

Какой вброс сделали пропагандисты

На ложь пропагандистов указал спикер МИД Украины Олег Николенко. В российских СМИ появилась информация, что Россия была готова остановить так называемую "спецоперацию" в марте во время переговоров Кулебы и Лаврова.

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Пропагандисты цинично солгали, сказав, что тогда Украина предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма.

Российские СМИ заявляют, что российский президент Владимир Путин, развязавший кровавую войну, якобы готов был пойти на этот шаг. Пропагандисты цинично обвиняют Украину, на которую в их воображении нажал Запад, из-за чего Киев якобы и отозвал "свое предложение".

Что было на самом деле

Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что во время встречи Кулебы и Лаврова единственным вопросом, который поднимал украинский министр, было открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских из Мариуполя.

Николенко напомнил, что Лавров во время встречи признался, что "не имел полномочий обсуждать ни этот вопрос, ни какой-либо другой вопрос прекращения российско-украинской войны".

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По словам спикера МИД Украины, российские пропаганды сделали вброс, ведь Россия готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов Херсонщины и Запорожья, придумывая оправдание для продолжения войны.

Для некоторых западных деятелей, которые до сих пор верят в диалог с Путиным, должно наконец-то стать понятным: Россия не заинтересована в переговорах. Россия не желает мира. Россия стремится уничтожить украинцев. Как уже отмечал Дмитрий Кулеба, промедление с помощью Украины лишь предоставляет российскому режиму большее пространство для агрессии против Украины,

– заметил Николенко.

Представитель МИД добавил, что Путина остановят санкции, запрет на российский экспорт, газовое эмбарго и тяжелое вооружение для Украины, включая РСЗО.

Что известно о переговорах Украины и России

Украина с начала полномасштабной агрессии со стороны России пыталась положить конец войне дипломатическим путем. Украинская делегация даже согласилась на переговоры на границе с Беларусью, которая позволила России со своей территории бомбить Украину.

В марте – апреле Турция стала посредником между Украиной и Россией: сначала состоялась встреча Кулебы и Лаврова, а затем в Стамбуле переговоры провели делегации. Тогда и Украина изложила свои предложения по прекращению войны, но Кремль так и не ответил.

Мирные переговоры между Украиной и Россией приостановлены, потому что Москва выдвигает угрозы и ультиматумы. В Кремле цинично намекнули, что хотят, чтобы Киев пошел на территориальные уступки .

В то же время Украина готова снова сесть за стол переговоров , если Россия уведет войска на позиции по состоянию на 23 февраля.

Также следует добавить, что в Евросоюзе начали критиковать лидеров Европы, пытающихся поддерживать связь с Путиным. Глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон заявлял, что это путь к новой агрессии .

Бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте заявлял, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу" . Она подчеркнула, что Путина можно остановить только на поле боя.

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